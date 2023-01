Ônibus que capotou com time de futebol estava regular

Corpo de Bombeiros confirmou quatro mortes no local, sendo um adulto e três adolescentes. 28 pessoas ficaram feridas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ônibus cai de ponte na BR-116

O ônibus que seguia viagem para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e se acidentou na madrugada desta segunda-feira (30/1), deixando quatro mortos e 29 feridos, estava com licença regular pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).A informação consta no sistema de Licenças de Viagem Nacional da ANTT. Por meio de nota, a LG Turismo, empresa responsável pelo veículo, reforçou ter registro na agência reguladora.Segundo a empresa, na lista de passageiros constam 31 viajantes, além do motorista. No momento do acidente, no entanto, o ônibus levava 33 passageiros , sendo o condutor, quatro adultos e 28 adolescentes entre 14 e 17 anos, conforme informações do Corpo de Bombeiros.A reportagem doentrou em contato com a ANTT para obter mais detalhes e aguarda posicionamento.A empresa responsável pelo ônibus afirma, ainda, estar prestando auxílio às vítimas e autoridades. "Estamos consternados com essa tragédia e nos colocando à disposição para dar todo o suporte necessário aos órgãos competentes, aos passageiros e familiares", disse."No momento, estamos aguardando maiores informações da PRF local e funcionários da empresa ja estão a caminho para acompanhar de perto", finaliza a nota da LG Turismo.O ônibus levava a equipe do Clube Esporte Vila Maria Helena de volta para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando caiu de uma ponte na BR-116. As vítimas voltavam de um campeonato de futebol disputado em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce.O ônibus despencou de uma altura de 10 metros, sobre o rio Angu, e parou de cabeça para baixo. As identidades das vítimas não foram divulgadas.A reportagem entrou em contato com os responsáveis pelo clube para comentar sobre o acidente, mas, até o momento, não obteve retorno.