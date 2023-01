Homem é morto com golpes de taco de beisebol em Minas

O suposto homicídio aconteceu nas proximidades do terminal rodoviário de Patrocínio (foto: Redes Sociais/Divulgação) Um homem de 38 anos, que vivia em situação de rua, foi assassinado a golpes de bastão de madeira na madrugada desse domingo (29/1), em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Há quatro suspeitos.









Wender Bruno dos Santos, que era natural de São Gotardo (cidade do Alto Paranaíba a cerca de 130 km de Patrocínio) morreu no local do crime, num banco de cimento de estabelecimento comercial, localizado na Avenida JK, nas proximidades do terminal rodoviário, no bairro São Benedito.





Também consta no registro policial que a vítima apresentava graves ferimentos em toda a região de sua cabeça e nas costas.





Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recolheu um macaco hidráulico, uma chave de roda, uma bicicleta e uma lata de cerveja com vestígios de sangue, que estavam próximos ao corpo da vítima.





