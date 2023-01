Homem amarra e estupra mulher de 50 anos em Minas

No plantão da Polícia Civil de Poços de Caldas, o jovem foi apresentado ao sistema prisional (foto: PCMG) Um homem de 20 anos foi preso após amarrar e estuprar uma mulher de 50 anos, neste domingo (29/01), em Campestre, no Sul de Minas. A mulher relatou à polícia, segundo o Boletim de Ocorrências, que o jovem a procurou para fazer um “programa” e ambos foram à casa dele. Chegando lá, ele disse que não tinha dinheiro para pagar. A mulher se recusou.

Após o ato, a mulher conseguiu gritar, pedindo socorro e foi socorrida por pessoas que passavam pela rua. Testemunhas foram até a casa do suspeito, que esperava com um facão na mão e ameaçava de morte quem chegasse perto dele.

A Polícia Militar esteve no local e conseguiu prender o autor do estupro. O facão usado por ele para fazer as ameaças foi apreendido.

Os envolvidos foram levados ao Pronto Socorro e, em seguida, conduzidos e apresentados na delegacia de plantão de Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Civil, na Depol de Poços de Caldas, ele foi apresentado ao sistema prisional.