Acidente na BR-116: 'Motorista queria chegar cedo em casa', diz organizador

A pressa de chegar em casa pode ter sido uma das causas que levaram à morte de quatro garotos que nutriam o sonho de viver do futebol. Esse é o relato que José Geraldo Neves, 41, organizador da Copa Nacional de Base, no último final de semana em Ubaporanga, ouviu de sobreviventes do acidente ocorrido na madrugada dessa segunda-feira (30/1) na BR-116, em Além Paraíba (MG).

Segundo José Geraldo, durante o período em que o torneio foi disputado, entre 26 e 29 de janeiro, todos os garotos, membros da comissão técnica e o motorista responsável por fazer o traslado do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, tiveram hospedagem e alimentação garantidos pela organização do torneio. “O motorista ficou o dia inteiro descansando. Cansado não estava. Passou o dia se preparando [para a viagem]”, relembrou José Geraldo.

Adolescentes foram resgatados com as medalhas

Na disputa do torneio, a equipe sub-18 do Esporte Clube Vila Maria Helena se sagrou campeã. Já na categoria sub-16, o time ficou em segundo lugar. José Geraldo, assim que soube do acidente, saiu de Ubaporanga em direção à Além Paraíba. Ele disse que, quando chegou ao Hospital São Salvador, viu todos os atletas com as medalhas.

“Todos eles estavam com a medalha pendurada. Mesmo quando eles foram retirados [das ferragens do ônibus] estavam com as medalhas”, relatou.

O organizador do torneio, que ocorre desde 2009, conta que os garotos viraram sensação na cidade durante o período que passaram em Ubaporanga. “Uma equipe muito qualificada. Muito alegre. Fizeram amizades com todos. Onde passaram, a galera gostava deles, não tinham problema com ninguém”, finalizou José Geraldo.

Polícia Civil instaurou inquérito