BR-040: vítimas de acidente entre ônibus e carreta são identificadas

Ônibus bateu na lateral de carreta bitrem (foto: PRF/divulgação)

Foram identificados os dois homens que morreram na batida entre um ônibus e uma carreta bitrem na madrugada deste sábado (11/2), na BR-040 (km 98), no município de Lagoa Grande, Noroeste de Minas Gerais. O ônibus envolvido no acidente, da Empresa Batoco Turismo, saiu de Montes Claros com destino a Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreram na batida Clewton Laércio Souza Oliveira, de 42 anos, e Amarildo Nunes Lopes, que não teve idade revelada. Clewton era agente administrativo da Delegacia da Polícia Federal (PF) em Montes Claros.

Duas ocupantes do coletivo ficaram feridas: Eunice Miguel da Silva e Thalita Silva Pimenta. Elas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Paracatu, também no Noroeste do estado.

No ônibus da Empresa Batoco Turismo viajavam 18 passageiros, além de dois motoristas, que saíram de Montes Claros na noite de sexta-feira (10/2) rumo à capital de Goiás.

O ônibus bateu na lateral da carroceria da carreta bitrem, que estava carregada de milho e seguia com destino ao Espírito Santo. Devido ao choque, parte da carga ficou derramada na pista. O condutor do veículo de carga saiu ileso.

NOTA DA PF

A Polícia Federal (PF) divulgou nota de “profundo pesar” pelo falecimento de Clewton Laércio Souza Oliveira, uma das vítimas do acidente.

Clewton Oliveira era agente administrativo na Delegacia da PF em Montes Claros. Na nota, a PF destaca que ele prestou relevantes serviços ao órgão e expressa as condolências e solidariedade à família do servidor público morto no acidente na BR-040.