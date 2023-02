Caminhão é atingido por carro e tomba, no Santa Inês

Caminhão tombou e puxou os fios de energia, que se partiram. Cemig foi acionada e trabalha no reparo (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um caminhão tombou na rua próxima à estação do Metrô José Cândido da Silveira, no bairro Santa Inês, Região Leste de BH, na manhã deste sábado (11/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão foi atingido por um carro de passeio e, após o impacto, o motorista perdeu o controle da direção, tombou sobre a ciclovia na marginal, e derrubou um poste de energia.

Com o tombamento, a rede elétrica próxima à calçada acabou sendo puxada e os fios se partiram, ficando expostos ao nível do solo.

Os passageiros no carro de passeio ficaram levemente feridos e, segundo os militares, com sinais de embriaguez.

Um deles ficou preso às ferragens do carro e foi retirado em segurança.

A vítima presa não apresentava sinais de fraturas, estava consciente e foi conduzida para o Hospital João XXIII.

A outra vítima já se encontrava fora do veículo. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Militar foi acionada e sinalizou o local, além de fazer o controle do trânsito no trecho.

A BHTrans foi também acionada para destombamento e remoção do veículo.

Equipes da Cemig estão no local para a troca do poste. A previsão de término do serviço é até o meio da tarde. No momento, 117 clientes estão sem energia para os reparos.