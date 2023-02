BR-040: interdições temporárias começam neste sábado; veja orientações

As interdições serão realizadas a cada 40 minutos nos dois sentidos da pista e terão duração de 30 minutos (foto: Vale/Divulgação) Um trecho com cerca de 600 metros entre os quilômetros 546 e 547 da BR-040 – que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro – será interditado neste sábado (11/2) a partir do meio-dia. O bloqueio na rodovia será divido em quatro paralisações intercaladas com liberações temporárias. O motivo é a remoção de uma rede de distribuição elétrica desativada da Vale.

Nesse sentido, as paralisações estão previstas para ocorrer das 12 às 12h30, das 13h10 às 13h40, das 14h20 às 14h50 e, por fim, das 15h30 às 16h – horário em que a rodovia será totalmente liberada.

Conforme a Vale, o trecho será sinalizado, e as paralisações da via serão conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da concessionária Via 040. Em caso de chuva, a atividade será cancelada e remarcada posteriormente.