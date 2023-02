BR-040 será interditada neste sábado (11) para manutenção em rede elétrica

As interdições serão realizadas a cada 40 minutos nos dois sentidos da pista e terão duração de 30 minutos (foto: Vale/Divulgação)

A BR-040 terá um trecho de cerca de 600 metros fechado para a remoção de uma rede de distribuição elétrica desativada da mineradora Vale neste sábado (11/2).

Segundo a Vale, o trecho interditado fica entre os kms 546 e 547, na altura do Viaduto da Mutuca, em Nova Lima, na Grande BH.

O trabalho de remoção deve durar quatro horas. As interdições serão realizadas a cada 40 minutos nos dois sentidos da pista e terão duração de 30 minutos.

Horários de paralisações e liberação de veículos

Paralisação 1: 12h às 12h30%u202F

Liberação: 12h30 às 13h10

Paralisação 2: 13h10 às 13h40%u202F

Liberação: 13h40 às 14h20

Paralisação 3:14h20 às 14h50

Liberação da via: 14h50 às 15h30h

Paralisação 4: 15h30 às 16h%u202F

Liberação final: 16h

Para a segurança da população, o trecho será sinalizado e as paralisações da via serão conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da concessionária da rodovia, a Via 040.

A ação também foi comunicada aos órgãos competentes.

Em caso de chuva, a atividade será cancelada e posteriormente remarcada.