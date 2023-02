Homem que deve R$ 2,8 mil de pensão alimentícia é preso em blitz

Mandado de prisão por pensão alimentícia atrasada foi expedido no dia 26 de janeiro deste ano (foto: Pixabay / Reprodução) Um homem de 38 anos foi preso, nesta segunda-feira (6/2), por atraso no pagamento de pensão alimentícia. A detenção aconteceu durante uma blitz da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na MG-179, em Pouso Alegre, no Sul de Minas.





De acordo com o corporação, durante uma operação os militares abordaram uma moto e constataram que o condutor estava com a carteira de habilitação vencida, e que o veículo não estava licenciado. Além disso, ao consultarem o banco de dados, perceberam que o homem estava com um mandado de prisão em aberto.









“Verifico que a obrigação do devedor tem natureza alimentar. Observo, ainda, que, apesar de regularmente intimado, o executado não adimpliu a integralidade do seu débito, estando inadimplente com o pagamento da pensão alimentícia no valor de R$ 2.883,60”, escreveu o juiz da Vara de Família, Sucessões e Ausência da Comarca de Pouso Alegre.

O condutor da moto foi preso e encaminhado à delegacia de polícia.