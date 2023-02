Morte de cavalo por raiva leva Patos de Minas a vacinar outras espécies

Cães e gatos são os principais alvos da campanha (foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil) Por causa da morte de um cavalo pelo vírus da raiva, Patos de Minas começou nesta segunda-feira (6/2) uma campanha de bloqueio contra a doença no município. O objetivo é impedir a disseminação do vírus entre diferentes espécies e segue ação estabelecida pelo Ministério da Saúde diante de resultado positivo para raiva.

Dez agentes sanitários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) farão visitas em propriedades rurais e residências para aplicação de vacinas contra raiva. Cães e gatos de aproximadamente de 2,3 mil residências nos bairros Campos Elíseos, Planalto, Distrito Industrial I e II fazem parte do planejamento de visitas.

Esses locais ficam próximos de uma área da zona rural do município do Alto Paranaíba onde o equino foi encontrado morto e para o qual as testagens para raiva foram positivas.

Colaboração da população

Em comunicado, a Prefeitura de Patos de Minas pede que “diante dessa situação emergencial e de relevância para a saúde pública, para que a ação seja eficaz, é imprescindível a colaboração de todos os moradores da região acometida. Nesse sentido, é necessário que a população dos locais visitados receba os agentes de controle de zoonoses do município que estarão realizando o bloqueio vacinal”.

Os agentes estarão com crachá de identificação, uniformes padronizados e equipamentos de proteção individual, seguindo os protocolos de biossegurança, segundo informação do Município.

A raiva é uma doença transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordidas.



Ela é considerada uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. Os principais sintomas em humanos são: mal-estar geral, pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas e coma.