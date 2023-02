Liberação de comércio em rua residencial do Buritis divide opiniões

Prédios, condomínios e áreas não construídas predominam na Rua Rubens Capolari, no bairro Buritis (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Impactos na região

Qual a opinião dos moradores?

Carlos Rezende de Oliveira, de 44 anos, confia que a mudança será positiva para a economia local (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Um projeto de lei que amplia as opções de comércio na Rua Rubens Caporali Ribeiro, via de acesso ao Anel Rodoviário pelo Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, divide a opinião dos moradores. Há quem acredite que a decisão proporciona mais comodidade, enquanto outros antecipam novos gargalos no trânsito, que já é um problema histórico na região.De acordo com o Plano Diretor de Belo Horizonte, as vias da cidade podem ser classificadas como mistas, residenciais ou não-residenciais. Aprovado na última quarta-feira (1/2), o Projeto de Lei (PL) 155/2021 alterou a classificação da Rua Rubens Caporali Ribeiro para mista. Na prática, isso significa que agora a via pode receber uma vasta variedade de empreendimentos comerciais, como shoppings, salas e bares, por exemplo.O PL aprovado divide a rua em duas permissividades: entre as avenidas Aggeo Pio Sobrinho e Senador José Augusto, ela se torna mista; enquanto no trecho entre a Avenida Senador José Augusto e a Rua Moisés Kalil, na saída para o Anel Rodoviário, ela continua residencial.O debate pela alteração das atividades na via teve início em 2021, com a solicitação de liberação do alvará para funcionamento de uma oficina mecânica, que já atua no local com licença provisória. Hoje, prédios, condomínios e áreas não construídas predominam nessa rua do bairro Buritis.Na avaliação da Associação dos Moradores do Bairro Buritis, a decisão aumenta o potencial de problemas em uma região já saturada. "Nós entendemos que não precisava mudar a configuração de toda a rua por causa de um único empreendimento. Além de problemas no trânsito, é um local com muitos prédios residenciais, qualquer atividade que envolva poluição sonora vai afetar a população", afirma Rômulo Belfort, presidente da entidade.A área também é considerada sensível por estar ao lado de uma área de preservação ambiental, cercada por uma das nascentes do Córrego Cercadinho, afluente do Ribeirão Arrudas. "Vamos perder essa referência de área verde, que lutamos tanto para proteger", enfatiza Rômulo."No ano passado, conseguimos medida compensatória para o plantio de 1.500 árvores para requalificar uma área ocupada por um empreendimento imobiliário na rua. Agora a prefeitura vai liberar para geral", completa.Por ser via de acesso ao Anel Rodoviário, a rua recebe um fluxo intenso de veículos e já foi palco de diversos acidentes. Em 2021, um caminhão desgovernado causou estragos e terminou com a morte do motorista . O veículo desceu a Rubens Caporali em alta velocidade, bateu em alguns veículos até se chocar contra um prédio na Avenida Mário Werneck."A partir do momento em que começa a colocar a via muito mais movimentada do que ela já é o perigo é eminente", alerta o presidente da associação do bairro.Para o vereador Bráulio Lara (Novo), que também é morador do bairro Buritis, os impactos serão sentidos a longo prazo. "Não vai ser de um dia para o outro. Mas isso vai mudar todo o perfil de ocupação da vizinhança entre cinco e 10 anos. Os problemas vão surgir e a prefeitura vai ter que tratá-los, infelizmente de forma pontual", destaca.Na avaliação do vereador, houve uma pressão do poder executivo para a aprovação do projeto. "As exceções devem ser tratadas como exceções. Infelizmente, por lobby da prefeitura, derrubaram um conjunto de robustos argumentos contra alteração da permissividade viária", afirma Bráulio.O projeto justifica que a Rubens Caporali é favorável à expansão urbana e comercial, já que possui muitos terrenos não edificados. A mudança tem dividido a opinião dos moradores. Alguns acreditam que tornar a via mista vai permitir que a economia do bairro se desenvolva ainda mais.O administrador Carlos Rezende de Oliveira, de 44 anos, vê a iniciativa com bons olhos. "Aqui tem muito espaço a ser aproveitado. Em termos de comércio, a gente não precisa sair do bairro para nada. Para mim, quanto mais opções melhor, então, eu vejo essa mudança como muito positiva", avalia.A aposentada Fernanda Silveira, de 53 anos, concorda com o vizinho e ainda acrescenta: "Não é isso que vai piorar o trânsito, ele já é ruim". Ela, no entanto, diz que a medida tem que ser pensada com cautela. "Toda a abertura traz avanços e melhorias para o bairro. Mas, claro, isso depende do que vai vir. Não pode ser uma casa noturna, por exemplo, senão atrapalha o sossego", disse.