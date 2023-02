Morre a jornalista e pesquisadora Maria Helena Linhares Horta

O sorriso e a alegria eram as marcas registradas de Maria Helena (foto: Álbum de família)

Será enterrado, às 14h, desta segunda-feira, no Cemitério do Cruzeiro, em Itabira, o corpo da jornalista Maria Helena de Andrade Linhares Horta, que morreu na madrugada desse domingo (5/2), aos 73 anos, no hospital Felício Rocho, vítima de câncer. O velório é realizado no Memorial Santa Terezinha, também em Itabira.

Considerada filha ilustre de Itabira, sua terra natal, Maria Helena era casada com o também jornalista Carlos Horta. Tinham dois filhos, Thiago e Ilana.

Maria Helena trabalhou por mais de 20 anos no. Integrou a Editoria de Pesquisa, que nos anos 1960/70/80/90, foi de grande importância para o Grande Jornal dos Mineiros.

Naquela época, ainda sem internet, o trabalho dessa editoria era essencial para a apuração de detalhes importantes para a redação de uma reportagem.

A editoria de Pesquisa era responsável também por matérias especiais, principalmente com referência a datas históricas e sobre personalidades de época e atuais.

Nesse período, a Editoria de Pesquisa tinha como editor Carlos Felipe Horta, marido de Maria Helena. Outros integrantes dessa editoria foram o escritor Carlos Herculano, Maria Wilma de Oliveira, Amauri Teódulo da Mota, Dirceu Mequita Horta, Jonas Nogueira, Clóvis Horta, Elisa Peixoto, José de Melo, Célio Lúcio Amaral, Fafao Costa e Carlos Ávila.