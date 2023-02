Homem ferido em batida na BR-381 é levado em estado grave para hospital

Segundo os militares, a vítima estava presa às ferragens (foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente entre um carro e um caminhão na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na manhã desta segunda-feira (6/2), feriu gravemente um homem de 49 anos.Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima estava presa às ferragens e foi retirado, inconsciente e com traumatismo grave.O helicóptero Arcanjo 04 transportou a vítima para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em BH.