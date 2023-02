Batida foi na altura do km 590, no sentido Belo Horizonte (foto: PRF/Divulgação)

Um acidente entre duas carretas fechou a pista da BR-040, em Itabirito, na Região Central de Minas, na manhã desta sexta-feira (10/2).

O acidente foi na altura do km 590, no sentido Belo Horizonte. Com o impacto, um dos veículos foi arremessado para fora da pista e capotou com a rodas para cima. O outro ficou em "L" na via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um pessoa ficou levemente ferida.

No momento, há uma fila de 2 km de carro. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

A concessionária da pista está no local da batida.