Greve dos metroviários surpreende CBTU, que promete ir à Justiça

A nova paralisação total dos metroviários começa à 0h da próxima terça-feira (14/2), às vésperas do Carnaval (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-MG) reagiu com surpresa ao anúncio de nova paralisação dos metroviários de Belo Horizonte. Em nota, a companhia informou que tomou conhecimento da decisão da categoria pelas redes sociais e imprensa na noite dessa sexta-feira (10/2).

“A Diretoria da empresa vê com surpresa e apreensão a movimentação, já que a demanda de usuários vem crescendo nas últimas semanas e o impacto pela paralisação será desastroso para as finanças da companhia, além dos prejuízos para a população mineira e para a mobilidade urbana da capital. Sobretudo, considerando o Carnaval que se aproxima.”

A empresa ainda informou que a nova paralisação da categoria não era esperada por nenhum dirigente, já que, durante reunião feita ainda na tarde de ontem entre a CBTU e os dirigentes sindicais, uma proposta de compensação dos dias parados em dezembro foi apresentada pela companhia.

“A compensação atendia a todos os pedidos dos trabalhadores, além de cientificar o sindicato sobre as ações de melhoria das condições de trabalho no período de Carnaval.”

A CBTU ainda informou que está tomando todas as medidas administrativas e judiciais possíveis para garantir o serviço de transporte metroviário na cidade durante o Carnaval e que a diretoria “não medirá esforços para que os 5 milhões de foliões previstos para a festa possam usar o metrô”.

“A companhia sempre respeitou o direito de greve de seus empregados, contudo, entende que o mesmo deve ser exercido com responsabilidade, já que segundo o próprio Sindicato, as reivindicações junto ao Governo Federal sequer foram formalizadas”.

A empresa ainda negou que já existem demissões programadas após a privatização da empresa. “O processo vem transcorrendo do modo previsto e o primeiro contato com a empresa Comporte, vencedora do certame, foi muito positivo”.

Entenda

O sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro) decidiu nesta sexta-feira (10/2) entrar novamente em greve por tempo indeterminado em Belo Horizonte. A paralisação total começa à 0h da próxima terça-feira (14/2), às vésperas do Carnaval.

De acordo com o diretor da Federação Nacional dos Metroviários, Pablo Henrique, a decisão da nova greve foi tomada para pressionar pela revogação do leilão do metrô da capital e contra a privatização do transporte.

O leilão aconteceu em 22 de dezembro de 2022 e a empresa paulista Comporte Participações S/A arrematou o metrô de BH pelo valor de R$ 25.755.111. O edital prevê a modernização da linha 1 e a criação de uma nova linha.