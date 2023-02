Duas pessoas morrem em batida entre carreta e ônibus na BR-040

No momento do acidente, o ônibus levava 20 pessoas, sendo 18 passageiros e dois motoristas. Os condutores não se feriram (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Dois homens morreram em um acidente entre ônibus e carreta na madrugada deste sábado (11/2), na BR-040, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida lateral aconteceu na altura do km 98 da rodovia. Dois passageiros morreram no local.

Outros dois foram socorridos em estado grave e levados para o hospital pela equipe médica da concessionária da pista e pelo Samu.

No momento do acidente, o ônibus levava 20 pessoas, sendo 18 passageiros e 2 motoristas.

O condutor da carreta, que transportava milho, não apresentou lesões, assim como os condutores do coletivo.

O Corpo de Bombeiros retirou dez vítimas do ônibus que não conseguiram sair sozinhas até a chegada das equipes.

Todos os socorridos foram encaminhados ao Samu para atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e sinalizou a pista.

Ainda não se sabeo que causou o acidente.