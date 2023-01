Ônibus cai de ponte em Minas: 22 seguem internados, três em estado grave

Quatro pessoas morreram no local, sendo três adolescentes entre 14 e 17 anos e um adulto, que não teve idade informada (foto: CBMMG/Divulgação)

Informações iniciais dão conta que o motorista perdeu o controle da direção e acabou ultrapassando a mureta de proteção, fazendo o automóvel despencar de uma altura de 10 metros. O ônibus ficou de cabeça para baixo, próximo a um riacho.



A identidade das vítimas não foi divulgada. Segundo os militares, havia 33 pessoas no ônibus no momento do acidente. Uma delas era o motorista, quatro pertenciam à



A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. A corporação colheu o depoimento de alguns passageiros e pretende, assim que possível, ouvir o motorista. acidente aconteceu no início da madrugada , e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h45. O ônibus saiu de Ubaporanga, na região mineira do Vale do Rio Doce, e seguia para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Atletas das categorias sub-16 e sub-18 do time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena estavam no veículo.Informações iniciais dão conta que o motorista perdeu o controle da direção e acabou ultrapassando a mureta de proteção, fazendo o automóvel despencar de uma altura de 10 metros. O ônibus ficou de cabeça para baixo, próximo a um riacho.A identidade das vítimas não foi divulgada. Segundo os militares, havia 33 pessoas no ônibus no momento do acidente. Uma delas era o motorista, quatro pertenciam à comissão técnica do Vila Maria Helena e 28 eram atletas com idades entre 14 e 17 anos.A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. A corporação colheu o depoimento de alguns passageiros e pretende, assim que possível, ouvir o motorista.

