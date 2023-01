Ônibus de time de futebol cai em Minas: corpos são liberados para famílias

Uma das vítimas é Kailon da Silva Paixão, de 13 anos, morador de Magé (RJ), a 48 quilômetros de Duque de Caxias, sede do clube de futebol de base EC Vila Maria Helena. Uma professora do garoto, que pediu para não ser identificada, conversou brevemente com a reportagem do

“Ele era um ótimo aluno, carinhoso, com muitos sonhos e o maior deles ser jogador de futebol. Toda a escola e comunidade está de luto”, disse a docente da Escola Municipal Dr. Antônio Rocha Paranhos, em Magé, onde Kailon estudava.

Acidente

De acordo com a TV Integração, os outros três mortos são Diogo Coutinho Chao Villar, de 18 anos (treinador); Andrei Viana da Costa Silva, 15 anos (atleta); e Thyago Ramos de Oliveira Dias, 15 anos (atleta). Todos residiam em Duque de Caxias.Os jovens integravam o Esporte Clube Vila Maria Helena, que participou de um torneio de base em Ubaporanga, cidade de 12 mil habitantes na região mineira do Vale do Rio Doce. A equipe voltava para casa após conquistar títulos nas categorias sub-16 e sub-18 ao superar adversários de Minas Gerais e Espírito Santo.No início da madrugada dessa segunda-feira, (30/1) o ônibus despencou de uma altura de dez metros e parou com as rodas para cima, perto de um riacho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar resgate por volta de 1h45.No momento da queda, o automóvel levava 33 pessoas, sendo o motorista, quatro adultos da comissão técnica e 28 adolescentes de 14 a 17 anos. O capotamento ocorreu no KM 792 da rodovia, a mais de 300 quilômetros do ponto de partida.