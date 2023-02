Turista peruano morre afogado em cachoeira, no Sul de Minas

Rony Aima Chaco tinha 26 anos, estava com amigos conhecendo a região quando se afogou em uma cachoeira (foto: Redes sociais)



O turista peruano Rony Aima Chaco, de 26 anos, morreu afogado em uma cachoeira em São João Batista do Glória, no Sudoeste de Minas Gerais, no fim da tarde de sexta-feira (3/2).



De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima e alguns amigos estavam em um complexo de cachoeiras, às margens da MG-050, quando tudo aconteceu. Testemunhas contaram que os amigos chamaram por ajuda. Eles conseguiram tirá-lo da água e levá-lo para as proximidades da rodovia, em busca de atendimento.







O Samu foi acionado, mas os médicos fizeram os procedimentos para tentar reanimá-lo, sem sucesso. O turista peruano estava hospedado em São José da Barra juntamente com amigos. Eles são estudantes em São Carlos, interior de São Paulo, e estavam a passeio pela região.



A empresa que administra a cachoeira lamentou a morte. Conforme o empreendimento, o local é sinalizado e os turistas são orientados na portaria sobre a segurança. A empresa também disse que o funcionário que estava no local entrou em contato com as unidades de atendimento para buscar acelerar o resgate da vítima.



A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe. A PC abriu inquérito sobre o caso.