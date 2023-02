Jovem morre após se afogar em 'Poção', em Itaúna

Local é formado por uma corredeira, no leito do Rio São João (foto: Google Street View / Reprodução) Um jovem de 20 anos morreu depois de se afogar em um balneário, conhecido como “Poção”, em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde dessa sexta-feira (3/2). A vítima submergiu quando estava a 15 metros de distância da margem do lago.





Conforme o Corpo de Bombeiros, no local havia outras pessoas que sabiam nadar e que tentaram salvar o jovem, mas devido à correnteza e ao cansaço não tiveram êxito. O balneário tem cerca de 1.600 m² de área e cinco metros de profundidade. E é formado por uma corredeira, no leito do Rio São João.









A vítima, natural de Itaúna, estava inconsciente e com parada cardiorrespiratória. De imediato, foram iniciados os procedimentos de ressuscitação. Ele foi encaminhado para o Hospital Manoel Gonçalves, mas não resistiu.