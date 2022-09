Depois de 10 anos, policial civil é julgado e inocentado de homicídio

Julgamento aconteceu nessa segunda-feira no Fórum de Patos de Minas (foto: Reprodução/Google Street View)

Um policial civil que aguardava julgamento há mais de 10 anos foi absolvido em júri popular nessa segunda-feira (19/9), na cidade Patos de Minas. Ele era acusado de ter matado um homem preso por importunação sexual e depois tentado esconder o corpo.



O crime pelo qual ele foi julgado aconteceu em abril de 2012,no município vizinho, São Gonçalo do Abaeté, também no Alto Paranaíba. No dia 8 daquele mês, Alessandro Barbosa foi preso no distrito de Beira Rio por ter mostrado o pênis e de se masturbar em frente a outras pessoas.



A vítima, então, foi deixada na sede da Polícia Civil sob a guarda do policial. Horas depois, Barbosa foi encontrado morto às margens da rodovia BR-365, apresentando ferimentos pelo corpo e traumatismo craniano.



A acusação pela qual o investigador respondia era de ter agredido o preso, que acabou morrendo em decorrência da ação. Depois, ainda segundo o processo, o policial teria se desfeito do corpo na rodovia.



Por outro lado, a defesa apresentou a tese de que a vítima teria sido liberada na delegacia antes de ser morta.