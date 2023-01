Metrô de BH: Alckmin recebe reivindicações contra assinatura da concessão

Mesmo após o leilão de concessão realizado em dezembro do ano passado, a privatização do Metrô de Belo Horizonte ainda está em disputa. Nessa segunda-feira (30/1), parlamentares mineiros e o sindicato dos metroviários se reuniram com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), para entregar documentos e reivindicações pela paralisação do processo de entrega do modal à iniciativa privada.

Membros do Sindimetro e parlamentares do PT mineiro em reunião com Geraldo Alckmin

A reunião com Alckmin teve a participação de dirigentes sindicais, dentre eles diretores do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG). O deputado federal Rogério Correia (PT) e a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) também estavam presentes.

De acordo com o Sindimetro, foram entregues a Geraldo Alckmin o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) recomendando a paralisação do processo de privatização do metrô e o pedido de 24 parlamentares mineiros pela revogação do processo de concessão.

O sindicato ainda tratou sobre a situação dos empregados da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em Minas Gerais. Em contrariedade ao processo de privatização, os metroviários da capital mineira realizaram processos intermitentes de greve desde o fim de 2021. Os trabalhadores protestam contra os valores envolvidos na concessão e pedem medidas como a realocação dos funcionários em outras unidades da companhia.

À reportagem, Cerqueira disse que a privatização do metrô teve dezenas de irregularidades apontadas durante o processo e cita também um risco de aumento de passagem ainda no primeiro semestre, se concretizada a concessão. A deputada estadual diz que espera que o contrato não seja assinado em março.





“Identificamos várias irregularidades. Não é possível seguir um projeto com dinheiro público com tantos problemas. São mais de 20 ações ajuizadas a respeito, o próprio Tribunal de Contas do Estado recomendou a não assinatura do contrato. E corremos o risco de ter aumento da tarifa já em março. Como fazer uma concessão com irregularidades e com a população afogando a conta com uma tarifa mais cara? A expectativa é que os problemas sejam resolvidos, isso pressupõe a não assinatura do contrato”, disse.

De acordo com Beatriz Cerqueira, Alckmin se comprometeu a ajudar na solução dos problemas relatados. Os próximos passos, segundo informado pelo vice-presidente da República, serão contatos com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Alísio Mercadante, e os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Casa Civil, Rui Costa.