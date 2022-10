Bolsonaro promete verba para metrô de BH e extração de lítio no Norte de MG

por Thiago Bonna





Antes de ir para Montes Claros, Jair Bolsonaro (PL) esteve em Juiz de Fora para comício com apoiadores (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a prometer recursos para a expansão do metrô de Belo Horizonte nesta terça-feira (18/10), durante o comício realizado em Montes Claros, no Norte de Minas."O nosso governo já tem o recurso pronto para ampliação do metrô de BH. Nós pensamos no nosso povo", afirmou o candidato à reeleição, que dividiu o palanque com o governador reeleito Romeu Zema (Novo).Na ocasião, ele também aproveitou para criticar o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao citar a construção do metrô de Caracas, capital da Venezuela, que contou com recursos do BNDES. "Lula e Dilma levaram dinheiro nosso para fazer metrô lá em Caracas", afirmou Bolsonaro.O governo venezuelano pegou dois empréstimos junto ao BNDES, que na época totalizavam R$ 2,279 bilhões, para a expansão do metrô no país. As obras foram realizadas por um consórcio à época liderado pela Odebrecht.O mandatário mencionou ainda a possibilidade de exploração de lítio no Vale do Jequitinhonha" e garantiu que "nenhuma parte desse estado ficará para trás"."O que falta para nós de fato decolarmos é escolhermos, e nós temos duas opões no próximo dia 30 de outubro", discursou.

"Há uma diferença enorme entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Não há corrupção, desrespeito com a família, desrespeito com criança em sala de aula, desrespeito com nosso dinheiro. Lá tudo de errado", concluiu.

Disputa passa por Minas

Assim como em âmbito nacional, Lula (PT) liderou a corrida presidencial em Minas Gerais.

Escolhido por 5.802.571 mineiros, o candidato conquistou 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Minas, Lula levou a maioria dos votos em 630 cidades, enquanto Bolsonaro, que busca a reeleição, conseguiu vantagem em 223 municípios. Considerando os vantantes de todo o território nacional, o resultado foi de 48,43% a 43,20%.