TCE recomenda paralisação de privatização do metrô de BH

Leilão está marcado para o dia 22 de dezembro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) recomendou a paralisação do processo de privatização do Metrô de Belo Horizonte. Em decisão assinada pelo conselheiro Durval Ângelo, o órgão entendeu que existem riscos fiscais e financeiros atrelados à concessão, que tem leilão marcado para 22 de dezembro.





A decisão atende a representação da deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) e do deputado federal Rogério Correia (PT). No documento, o TCE cita pontos levantados pelos parlamentares, como possíveis riscos econômicos ao estado, por delegar ao governo de Minas a responsabilidade de manter o equilíbrio financeiro do transporte.





Intimação



Além da recomendação da paralisação do processo, o conselheiro Durval Ângelo determinou a intimação do secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fernando Marcato, para se manifestar sobre a recomendação.





A medida, embora não tenha poder de suspender o leilão, foi recebida como uma vitória pelo Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro). Em nota, o escritório de advocacia que representa o sindicato aponta que a decisão pode dificultar a adesão de interessados em assumir a administração do metrô.





A reportagem entrou em contato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e pediu um posicionamento acerca da decisão do TCE-MG. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.





O edital de concessão do metrô de Belo Horizonte foi publicado em setembro, e o leilão, marcado para 22 de dezembro.