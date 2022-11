COVID em BH: máscaras voltam a ser obrigatórias no metrô e estações

Escalada de casos de COVID-19 motivou decreto da prefeitura que obriga uso da máscara no transporte público (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





O inciso dois (II) do decreto prevê a obrigatoriedade da máscara no transporte coletivo e nas respectivas estações de embarque e desembarque. O restante da publicação também dispõe sobre o uso em estabelecimentos e serviços de saúde, transporte escolar e serviços de transporte por táxi ou aplicativo.









O boletim epidemiológico de BH, divulgado nesta sexta-feira, revela que os casos de COVID-19 praticamente dobraram na última semana . Foram 1.243 testes positivos entre os dias 11 e 17 de novembro. Já entre os dias 31 de outubro e 11 de novembro, foram 636 novos casos.

Primeiro dia de obrigatoriedade tem baixa adesão

Apesar do decreto e dos anúncios feitos pela prefeitura, o primeiro dia da volta da obrigatoriedade do uso de máscaras foi marcado pela baixa adesão no transporte público. Principalmente nos ônibus, que inclusive carregam um aviso em seus letreiros e, mesmo assim, passageiros e motoristas foram vistos sem a proteção na manhã desta sexta.





De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH), a medida ainda é muito recente. A entidade espera que até o fim de semana passageiros e motoristas estejam cientes das obrigatoriedades, mas, também, está fazendo um trabalho de conscientização.

Instituições de ensino voltam a recomendar uso de máscara

Na última sexta-feira (11/11), a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) já havia voltado a recomendar o uso da máscara em todos os seus ambientes. Em nota, a universidade destacou a nova escalada no número de casos de COVID-19 e que a pandemia ainda não acabou.





O colégio Sagrado Coração de Jesus, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital, segue o exemplo da PUC e recomenda “fortemente” o uso do equipamento de proteção tanto para dentro, quanto para fora das imediações da escola. A recomendação foi enviada por um comunicado aos pais.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

A Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) informou, nesta sexta-feira (18/11), que o uso de máscaras de proteção contra a COVID-19 voltou a ser obrigatório nas estações e no metrô de Belo Horizonte. A medida vai de encontro com o Decreto Municipal de nº 18.156, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), pelo prefeito Fuad Noman (PSD).