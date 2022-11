BH: Colégio volta a recomendar máscaras após aumento de casos de COVID

Colégio Sagrado Coração de Jesus recomenda que alunos com sintomas não sejam levados a aula e façam teste (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)









Caso o aluno apresente algum sintoma gripal, o colégio recomenda a realização de um teste de COVID e pede que os pais não encaminhem seus filhos para a escola, nesse caso. A nota finaliza reforçando a importância da vacinação e dos protocolos de higiene.





A medida segue a tendência de outras instituições de ensino, como a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), que voltou a recomendar o uso de máscaras em todos os seus prédios , na última sexta-feira (11/11).





No último boletim epidemiológico divulgado nessa quarta-feira (16/11) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a capital mineira registrou 306 novos casos de COVID-19. Já em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), nessa quinta-feira (17/11) apontou 1.047 novos casos e duas mortes.

Sindicato espera por determinação de órgãos de saúde

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe-MG) informou que está acompanhando as reportagens que registram o momento da nova onda de COVID e os indicadores da PBH e do Governo de Minas Gerais, recomendando que as orientações dos órgão de vigilância sanitária e de outras entidades de saúde sejam seguidas pelos colégios.





“Não vamos recomendar, nem ‘desrecomendar’ o uso da máscara. Acreditamos que os órgãos competentes que têm os números que devam fazer as recomendações. Nós, enquanto instituições de ensino, vamos seguir essas orientações”, explica o presidente do Sinepe-MG, Winder Almeida Souza.

Em conversa com o Estado de Minas, Winder afirmou que vê esse aumento de casos logo nos últimos meses do ano letivo como algo preocupante e que é preciso atenção com as famílias.



“Sabemos que nas escolas os alunos ficam mais próximos, em ambientes fechados, mas a socialização deles é importante. Eles tiveram um prejuízo muito grande com as escolas ficando fechadas em BH, muito tempo além de outros municípios. Vemos o momento com cautela, mas respaldados nos órgãos de saúde, que serão seguidos a risca”, completa.



Colégio Santa Dorotéia tem o mesmo posicionamento do sindicato: esperar a decisão de órgãos competentes em saúde (foto: Colégio Santa Dorotéia/Reprodução)



Essa posição é seguida pelo Colégio Santa Dorotéia, localizado no bairro Sion. De acordo com a diretora Zuleica Ávila, que também é ex-presidente do Sinepe-MG, o uso de máscara na escola será opcional e só será obrigatório se for exigência de algum órgão de saúde.





O colégio ainda recomenda atenção nos casos de estudantes que apresentarem sintomas, mas as recomendações são as mesmas do período pandêmico, em especial com a higiene das mãos. O Santa Dorotéia informou que registrou alguns casos de COVID recentemente.



Em meio ao aumento recente do número de casos de COVID-19, o tradicional colégio Sagrado Coração de Jesus, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, voltou a recomendar “fortemente” o uso de máscara aos seus alunos, nesta quinta-feira (17/11). A medida vale tanto para dentro, quanto para fora das imediações da escola.