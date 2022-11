COVID: primeiro dia de vacinação de crianças de até 2 anos tem baixa adesão

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o município recebeu da Secretaria de Estado de Saúde aproximadamente 5,6 mil imunizantes (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A vacinação contra a COVID-19 para crianças com comorbidades de 6 meses a 2 anos começou nesta quinta-feira (17/11), em Belo Horizonte. Ao todo, nove Centros de Saúde, um de cada regional da capital mineira, recebeu repasses da Pfizer pediátrica para o atendimento do grupo convocado, que corresponde a 4,6% do total de 61.740 bebês da faixa etária na cidade.









A equipe do Estado de Minas esteve no Centro de Saúde Marco Antônio Menezes, no Bairro Sagrada Família, região Leste, e no Centro de Santa Rita de Cássia, no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul, na manhã de hoje, para acompanhar este primeiro dia de vacinação do grupo convocado.





No posto de saúde da Regional Leste, nas primeiras horas do dia, a procura pela vacina foi baixa para crianças da faixa etária, segundo funcionários. Cristiane Francisca Nóbrega, mãe de Emanuel Felipe Ferreira, de 1 ano e 8 meses, até tentou, mas não conseguiu imunizar a criança. Como o filho não tem comorbidade, ela ainda terá que esperar a convocação da PBH.





Cristiane Francisca Nóbrega, mãe de Emanuel Felipe Ferreira, de 1 ano e 8 meses, levou a criança para receber a vacina, mas, como ele não tem comorbidade, precisará esperar a convocação da PBH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Já no Centro de Saúde Santa Rita de Cássia, na manhã desta quinta, ao menos quatro crianças de 6 meses a 2 anos foram vacinadas.

Ampliação da vacinação para as crianças

Pais devem ficar atentos ao calendário vacinal dos filhos, para poder levá-los ao posto de saúde na data correta. Até o momento, além das crianças da faixa etária com comorbidade , pequenos de 3 e 4 anos podem ter a aplicação da vacina contra a COVID-19, na capital mineira.





A PBH informou que, para a criança receber o imunizante, ela não poderá ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. Além disso, é necessário estar acompanhada dos pais ou responsáveis e apresentar um documento de identificado com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Se a criança for levada por outras pessoas que não sejam as responsáveis legais, também é preciso preencher um termo de autorização para vacinação, assinado pelos pais.





Podem se vacinar as crianças de 6 a 2 anos com:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doenças neurológicas crônicas

Doença renal crônica

Imunocomprometidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática

Veja os locais com vacinação pediátrica contra a COVID-19