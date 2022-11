PBH convoca coletiva para anunciar próximas medidas de combate à COVID-19

Só na última semana, Belo Horizonte registrou 306 novos casos de COVID-19 - um aumento de 3% para 6% no número de testes positivos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte convocou uma coletiva de imprensa para apresentar as próximas medidas de combate à COVID-19, com a nova alta de propagação do vírus. A entrevista ocorre às 14 horas desta quinta-feira (17/11).