COVID-19: ausência de CoronaVac em BH preocupa pais de crianças

Pais que procuram a vacina CoronoVac, ue vem sendo aplicada como primeira e segundo doses para a faixa etária de 3 e 4 anos, não conseguem vacinar seus filhos, em BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Pais que levaram os filhos aos postos de saúde de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (17/11), para se vacinar contra a COVID-19 não obtiveram sucesso. O motivo está relacionado à falta de doses de CoronaVac, vacina que vem sendo aplicada como primeira e segundo doses para a faixa etária de 3 e 4 anos.











A dona de casa Pâmela Camila, de 29 anos, informou que, desde setembro, não consegue a segunda dose para a filha Luiza Pires Alves, de quatro anos. “Ela tomou a vacina pela primeira vez no dia 9 de agosto e, por isso, o retorno estava marcado para o dia 6 do mês seguinte. Porém, quando chegamos ao posto de saúde, me avisam que o imunizante está em falta”.





A mulher ainda disse que, inicialmente, buscou a vacina no Centro de Saúde localizado no Bairro Taquaril, na Região Leste de BH, onde ela mora com a família, mas, por causa da ausência do imunizante , resolveu ir ao Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes, no Bairro Sagrada Família. “Quando cheguei aqui, me disseram que não tinha em nenhum posto de saúde da cidade e não há previsão para o abastecimento de novas doses”.









Pâmela Camila, desde setembro, tenta imunizar a filha, Luiza Pires, de quatro anos, com a segunda dose, mas não consegue achar a CoronoVac nos postos de saúde (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A assistente social Camila Simpson, de 30 anos, também não conseguiu que o filho Miguel Augusto da Rocha, de quatro anos, tomasse a primeira dose da vacina. “Com o crescimento de casos de COVID e internações, estou preocupada. Por isso, levei ele para receber a imunização”. Ainda de acordo com ela, a criança tem quadro de alergia e a aplicação da vacina seria uma forma de aumentar a imunidade dele contra o vírus.





Ela afirma que há dois meses, quando levou Miguel para receber o imunizante contra febre amarela, ainda tinha CoronaVac no Centro de Saúde São Geraldo. “Não quis dar as duas vacinas simultâneas, pois não sabia como ele iria reagir”. A assistente social ainda contou que, segundo a enfermeira do posto, as doses acabaram na semana passada.

Apesar de não encontrar a vacina, na manhã desta quinta-feira (17/11), ela informou que, há dois meses, havia CoronaVac, no Centro de Saúde São Geraldo, na região Leste de BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Vacinas deverão chegar na próxima semana

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), informou que a carência da Coronavac na capital mineira está ligada à falta de repasses do Ministério da Saúde. “Se por algum motivo alguém tenha perdido a data da vacinação, é necessário chegar novas remessas, do Ministério da Saúde, para concluir o esquema vacinal. Assim que as doses chegarem ao município, os públicos serão novamente convocados”.





Além disso, o órgão público reafirmou a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata aplicação da vacina. Ainda segundo a PBH, a aplicação da segunda dose depois dos 28 dias não compromete a eficácia da vacina.

A secretaria do Estado de Saúde (SES-MG), por sua vez, alegou que o Ministério de Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, prevê entregas de novas remessas de CoronaVac até a próxima semana.





O Estado de Minas entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber o prazo de envio, mas, até o fechamento desta reportagem, não houve resposta.