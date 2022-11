COVID-19: governo de Minas descarta recomendar obrigatoriedade de máscaras

Uso de máscaras no estado é facultativo e segue indicado para pessoas que apresentem sintomas gripais e os grupos mais vulneráveis, como idosos e portadores de comorbidades (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O governo de Minas – pelo menos por enquanto – não voltará com a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção, apesar de uma nova onda de COVID-19 no país.

“Até o momento, os dados não apontam para o aumento significativo dos casos confirmados e nem de internações”, disse a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) em nota enviada a reportagem do Estado de Minas nesta terça-feira (15/11).

Vale dizer que governos estaduais e municipais têm autonomia, assegurada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para implementar políticas próprias de enfrentamento ao vírus – o que incluiu obrigar ou não o uso do acessório de proteção.

Estado de Minas mostrou no último sábado (12/11) que a Nesse sentido, omostrou no último sábado (12/11) que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não deve voltar com a obrigatoriedade de utilização das máscaras.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da capital, o aumento de casos de COVID-19 em BH não ocasionou a elevação da demanda por internações hospitalares, leitos de UTI e número de mortos pela doença na cidade.

O EM também mostrou na quinta-feira (10/11) que a proporção de testes positivos para COVID-19 passou de 3% para 6% em duas semanas em Belo Horizonte. O aumento, porém, ainda não afeta a demanda por internações hospitalares nem no coeficiente de óbitos.

Em nível estadual, a SES-MG entende que os números de casos de contaminações pelo coronavírus são “relativamente baixos” quando comparados aos momentos mais críticos da pandemia. “A situação epidemiológica da COVID-19 não demonstra uma subida no registro de óbitos pela doença no estado. O número de solicitações de internação diárias em Minas permanece em queda e a Secretaria não vê riscos de sobrecarga do serviço de saúde”, avalia a secretaria.

Aumento de casos X imunização

Na primeira semana de novembro, o infectologista e ex-integrante do Comitê de Enfrentamento à COVID na cidade Carlos Starling afirmou, em entrevista ao Estado de Minas, que o número de casos e internações poderia aumentar nas próximas semanas e meses. O motivo, segundo ele, é a “nova versão” do vírus que tem “desafiado” as vacinas já aplicadas em todo o mundo.

Para Starling, a chegada da nova sub variante da Ômicron pode colocar a população em risco, pois as vacinas disponíveis não estão atualizadas para a mutação, mesmo o imunizante já estando disponível para compra em todo o mundo.

Por fim, conforme avaliação da SES-MG, diz que a principal estratégia de prevenção é a imunização, sendo essa a forma mais segura e eficaz de se interromper a circulação do vírus. “Sendo assim, quem ainda não buscou a vacinação de reforço contra a COVID-19 deve procurar a unidade de saúde para ser imunizado”, finaliza.