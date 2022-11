Máscaras em BH: veja onde elas são obrigatórias a partir de hoje (18/11)

O uso das máscaras de proteção voltou a ser obrigatório dentro do transporte público, centros de saúde, táxis e carros de aplicativo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Foi publicado nesta sexta-feira (18/11) no Diário Oficial do Município (DOM) o decreto que determina a volta do uso obrigatório de máscaras ou cobertura facial sobre o nariz e a boca em Belo Horizonte.

A máscara é obrigatória em estabelecimentos e serviços de saúde, no transporte público e nas respectivas estações de embarque e desembarque, no transporte escolar, em táxis e carros de aplicativo da capital.

O anúncio foi feito por Cláudia Navarro, Secretária Municipal de Saúde, durante coletiva de imprensa na tarde de ontem (17/11). Inicialmente, a medida valerá por 15 dias.

“Continuamos a recomendar o uso de máscara para pessoas acima de 60 anos. Além de áreas com aglomeração e ambientes fechados. Para o grupo de instituições de saúde e transporte, será obrigatório. Mas, a recomendação geral é que continuem a higiene de mãos, uso de álcool em gel, evitar sair de casa com sintomas gripais. Esses cuidados devem ser mantidos”, disse a secretária.

COVID-19

A medida foi tomada devido ao aumento de 15% na positividade dos testes de COVID-19 em apenas uma semana em Belo Horizonte. Entre os dias 1º e 16 de novembro, foram 636 novos casos registrados na capital.

“Percebemos que houve aumento nos resultados dos laboratórios particulares também; é em geral. A procura está muito grande, foi uma média de 4 mil na semana passada. Já nesta, foram 8 mil testes feitos”, disse Cláudia.

Embora a quantidade de testes positivos esteja aumentando, as internações por COVID-19 não tiveram diferença significativa, segundo a PBH: "Não teve aumento em óbito, internação de UTI ou internação de crianças. Parece haver uma pequena tendência de internação em enfermaria para adultos, mas ainda é pouca".

O número de óbitos neste ano é de 955. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, foram 450.479 casos confirmados e 8.250 mortes.

Vacinação

A taxa de vacinação em BH até o momento é de 96% dos habitantes, considerando a primeira dose ou dose única. Conforme a PBH, 88,6% foram contemplados com duas doses; 72,6%, com três doses (1 dose de reforço); e 19,2%, com quatro (2 doses de reforço). Para calcular o índice, o Executivo considera uma população de 2.521.564.