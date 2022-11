COVID-19: Em uma semana, BH tem aumento de 15% na positividade dos testes

Foram 8 mil testes realizados nesta semana em Belo Horizonte (foto: MOHAMMED ABED / AFP) COVID-19 em apenas uma semana. Segundo a secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, a marcação online nos centros de testagem da Prefeitura chegou a ficar sem vagas nesta quinta-feira (17/11). Belo Horizonte teve aumento de 15% na positividade dos testes deem apenas uma semana. Segundo a secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, a marcação online nos centros de testagem da Prefeitura chegou a ficar sem vagas nesta quinta-feira (17/11).









"Percebemos que houve aumento nos resultados dos laboratórios particulares também; é em geral. A procura está muito grande, foi uma média de 4 mil na semana passada. Já nesta, foram 8 mil testes feitos".

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela PBH nessa quarta-feira (16/11), 137.812 pessoas testaram positivo para COVID-19 na capital em 2022. Entre os dias 1º e 16 de novembro, foram 636 novos casos.





Secretária Municipal de Saúde, Cláudia Navarro, afirma que a indicação é marcar o teste pelo site e não ir aos postos sem precisar de atendimento médico (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) "Até semana passada era possível marcar um teste para o dia seguinte. Hoje, por exemplo, já está tudo marcado para amanhã. A indicação é marcar o teste pelo site e ir fazê-lo, procurar postos de saúde apenas em caso de necessidade de atendimento médico", diz.









Confira os endereços disponíveis:

FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado, 12.001, Vila Clóris (8h às 17h); Faculdade Pitágoras: Rua dos Aimorés, 1.300, Funcionários (8h às 17h); UniBH Buritis: Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2, Buritis (8h às 16h30); Faculdade de Farmácia da UFMG - LINBIO: Rua Professor Moacir Gomes de Freitas, Pampulha (8h às 16h30).

Os exames podem ser feitos por pessoas assintomáticas ou com sintomas respiratórios leves. Após a marcação, a pessoa deve comparecer à unidade no horário agendado. Para marcar, é necessário realizar o cadastro no sistema com os dados, que possibilitará o acesso. Na sequência, basta digitar o CPF e data de nascimento e clicar em "entrar".

Embora a quantidade de testes positivos esteja aumentando, as internações por COVID-19 não tiveram diferença significativa, segundo a PBH: "Não teve aumento em óbito, internação de UTI ou internação de crianças. Parece haver uma pequena tendência de internação em enfermaria para adultos, mas ainda é pouca".





O número de óbitos neste ano é de 955. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, foram 450.479 casos confirmados e 8.250 mortes.





A taxa de vacinação em BH até o momento é de 96% dos habitantes, considerando a primeira dose ou dose única. Conforme a PBH, 88,6% foram contemplados com duas doses; 72,6%, com três doses (1 dose de reforço); e 19,2%, com quatro (2 doses de reforço). Para calcular o índice, o Executivo considera uma população de 2.521.564.