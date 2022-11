Investigação de esquema de desvio de R$ 200 milhões começou em 2016

Operação combate a lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro (foto: Luiz Ribeiro)

O esquema de fraudulento em empréstimos liberados supostamente para plantio de eucalipto no Norte de Minas e desviados para outras finalidades, que movimentou cerca de R$ 200 milhões, começou a ser investigado pela Polícia Federal em 2016, após ser acionada pelo Banco do Brasil, responsável pela operação da linha de crédito.

A informação é do delegado Gilvan Garcia de Paula, chefe da Delegacia da Polícia Federal em Montes Claros. Ele coordenou a Operação Glyphosate”, deflagrada nesta quinta-feira (17/11) para o combate à lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro, por meio de fraudes em financiamentos do Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC).

Durante a operação, foi preso um servidor da Polícia Federal em Montes Claros, apontado como envolvido e um dos principais favorecidos pelo esquema fraudulento. Também afastado do exercício da função pública, ele ostentava uma vida de luxo nas redes sociais.

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 35 determinações de intimação e indiciamento. Várias pessoas prestaram depoimentos na Delegacia da PF em Montes Claros.

O delegado Gilvan Garcia de Paula disse que, em 2016, o Banco do Brasil, a partir de uma auditoria, descobriu a irregularidade no Programa de Agricultura de Baixo Carbono e encaminhou uma notícia-crime à PF, que deu início à investigação criminal do caso. Por outro lado, o afastou administrativamente os gerentes de contas envolvidos na fraude.

De acordo com o delegado, com anuência dos gerentes, os envolvidos recebiam os financiamentos do Programa de Agricultura de Baixo Carbono, que tem juros subsidiados, como se fosse para o plantio de eucaliptos, mas destinavam os valores para outras finalidades, como a compra de imóveis e aplicações financeiras. Os “favorecidos” captavam os empréstimos com juros subsidiados de 3,5% ao ano e aplicavam os mesmos recursos no mercado financeiro com o rendimento quase três maior, a 10% ao ano, em média.

Durante as investigações, além da lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional, foi constatado o uso de documentos falsos. Os envolvidos recorriam a documentação e informações falsas para “elevar” a capacidade de pagamento dos favorecidos pelos empréstimos, o que possibilitava o recebimento de valores mais altos, obtidos de forma fraudulenta.

O nome do servidor da Polícia Federal em Montes Claros apontado como dos principais envolvidos no esquema fraudulento dos empréstimos para o plantio de eucalipto não foi informado. O delegado Gilvan de Paula disse que a apuração sobre a conduta do servidor foi conduzida por uma equipe da PF de Belo Horizonte, para garantir “maior isenção” no trabalho investigativo.

A reportagem do EM levantou que o investigado em questão ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, com postagens de viagens para lugares paradisíacos. O suspeito seria uma pessoa conhecida em Montes Claros, onde exibia carros luxuosos. Chegou a circular na cidade que ele teria sido flagrado recentemente viajando em avião particular. Mas o delegado Gilvan de Paula assegurou que durante a ação da PF não houve apreensão de avião.

Ainda conforme a PF, na “Operação Glyphosate’ foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Foram ouvidos depoimentos de pessoas suspeitas o que tiveram os nomes usados nas fraudes em Belo Horizonte, Uberaba (Triângulo), Brasília (DF) e Caldas Novas (GO).