Cemig e Ibram lançam aplicativo para comunicação de riscos em barragens

Aplicativo Prox informará nível e características do reservatório, bem como as rotas de fuga e a mancha de inundação de cada uma das barragens cadastradas (foto: Prox/Divulgação)

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) lançaram nesta quinta-feira (17/11) o aplicativo Prox, que serve para comunicação de alertas de rompimentos de barragens, riscos geológicos e ameaças em geral à população. O objetivo do projeto é se tornar referência para a notificação de emergências e envio de orientações de segurança.









Moradores de regiões de risco ou turistas que pretendem viajar para um local próximo a uma barragem poderão usar o aplicativo para saber se existem alertas, bem como tomar conhecimento sobre o nível e as características do reservatório, as rotas de fuga e a área a ser atingida no caso de acidente.





Os dados serão inseridos no aplicativo pelas próprias empresas, pelas Defesas Civis e pelo Corpo de Bombeiros. Já estão registradas 533 barragens de 11 companhias de mineração e da Cemig. Outras 50 a 60 estão com dados em processamento, e a expectativa dos organizadores é que ninguém queira ficar de fora.









Nacionalização

Nacionalização

O projeto iniciado em Minas Gerais tem o objetivo de cobrir todo o território nacional. O aplicativo foi desenvolvido para receber dados de qualquer lugar do país, e pode atender mineradoras, hidrelétricas e todas as ocorrências da Defesa Civil dos municípios. O aplicativo está disponível para Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente no Google Play ou na Apple Store.









Iniciativa pública

Iniciativa pública

O Prox é uma expansão do aplicativo Proximidade, elaborado pela Cemig em 2019 como parte das iniciativas para ampliar o diálogo entre a empresa e as comunidades no entorno das hidrelétricas e reservatórios de água. Atualmente, essa comunicação é feita por cada Defesa Civil individualmente. Conforme os responsáveis pelo projeto, com um aplicativo único, a demanda por informações poderá ser suprida mais facilmente, permitindo que os órgãos locais foquem totalmente no atendimento às emergências.





Atualmente, são cerca de 10 mil usuários que acessam a plataforma para obter informações sobre sua região.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda