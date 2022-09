Bombeiros encontram corpo em local de estouro da barragem em Brumadinho

Bombeiros encontram restos mortais em área de rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, em Brumadinho (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais)

'Joias de Brumadinho'

Um corpo foi encontrado nesta sexta-feira (9/9) na região onde houve o rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, em janeiro de 2019. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais afirma que ainda não pode confirmar se a vítima se trata de um dos desaparecidos da tragédia. Após mais de três anos e meio do ocorrido, quatro pessoas ainda não foram encontradas.O corpo foi localizado em um ponto próximo à área administrativa da mineradora. Um colete e uma blusa com restos mortais, entre eles uma mandíbula, o que pode contribuir para a identificação do corpo, foram achados pelos militares. O material foi entregue à Polícia Civil para análise e identificação.A busca pelas "joias de Brumadinho", como os bombeiros se referem aos desaparecidos, segue com cerca de 100 equipamentos e maquinários, junto às cinco Estações de Buscas à disposição da Operação Brumadinho. Até o momento foram localizadas 266 vítimas Após 1.324 dias do rompimento da barragem, quatro pessoas continuam desaparecidas. Saiba quem são:: tinha 34 anos quando a barragem se rompeu. Começou a trabalhar na Vale como motorista de caminhão e passou para o cargo de técnica em mineração, sendo supervisora em Brumadinho à época da tragédia. Deixou dois filhos.: era corretora de imóveis e tinha 59 anos quando foi atingida pelo rompimento da barragem. Deixou dois filhos e um neto. Dois outros netos nasceram após a tragédia de Brumadinho.era estagiária no setor de técnica em mineração. Tinha 25 anos quando aconteceu a tragédia e deixou marido e dois filhos.era funcionário da Vale em Sarzedo antes de ser transferido para Brumadinho, onde trabalhava há apenas 20 dias quando a barragem rompeu. Deixou uma filha de 4anos e um filho de 7 meses.