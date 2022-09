Maestro João Carlos fará concerto gratuito para 'abraçar' Brumadinho

O maestro esteve em brumadinho há três anos, para homenagear o trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros (foto: LS Comunicação/Reprodução)

O maestro João Carlos Martins promove concerto gratuito para "abraçar" familiares que perderam entes queridos no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no dia 10 de setembro, às 20h, no estacionamento central, ao lado da ponte sobre o rio Paraopeba, em Brumadinho.

No Concerto da Comunhão, o maestro realizará solos ao piano e, em algumas músicas do repertório, será acompanhado pela Orquestra de Câmera Inhotim, que foi fundada em 2019 pelo maestro César Timóteo e reúne jovens de projeto socioeducativo de Brumadinho, Sarzerdo, Mário Campos e região.



O concerto será aberto pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão (AVABRUM) e, ao longo do evento, o maestro chamará ao palco alguns convidados da comunidade que vivenciaram experiências de solidariedade e comunhão.

História

O mestro João Carlos Martins é considerado uma inspiração pelas vitórias diante dos obstáculos enfrentados em sua trajetória de vida. Para o público, ele representa um incentivo para a ressignificação do passado de modo a abraçar os desafios do presente.

Há três anos, o maestro produziu um primeiro concerto, em homenagem ao trabalho do Corpo de Bombeiros nas buscas de corpos de vítimasdo rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão.

Serviço

Dia: 10/09, sábado

Horário: 20h

Local: Estacionamento central, ao lado da ponte sobre o rio Paraopeba, em Brumadinho.

Orquestra Convidada: Orquestra de Câmera Inhotim, regente César Timóteo

Entrada: GRATUITA