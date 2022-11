Defesa Civil Nacional emite aviso de chuvas intensas para cidades mineiras

Acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta para chuvas intensas em Minas Gerais ao longo desta quinta-feira (17/11). O aviso é válido até sexta-feira (18/11) e inclui as regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte e Noroeste do Estado.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados de chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia. Por isso, há riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Alertas por WhatsApp

Para ter acesso ao serviço, é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou pelo link - https://wa.me/556120344611 - e, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pelos órgãos de defesa civil locais.





Após o envio de qualquer mensagem pelo usuário, o robô encaminhará a pergunta se a pessoa deseja receber os alertas da Defesa Civil. Se sim, será disponibilizado no chatbot os termos de uso e política de privacidade, que regulamentam o projeto, e o pedido para o aceite do usuário.





Na sequência, será solicitado ao usuário que envie a localização que deseja receber os alertas. Podem ser cadastradas várias localizações diferentes, pensando nos lugares que frequenta, que deseja monitorar ou mesmo se for fazer alguma viagem.





São três diferentes possibilidades para o cadastro das localizações: a pessoa pode compartilhar a localização na mensagem (toque em Anexar > Localização); digitar o CEP e clicar em enviar ou, simplesmente, digitar o nome do município e enviar. Essas áreas de interesse podem ser editadas a qualquer momento.

Alertas por SMS

A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP do local onde mora, ou outro local de interesse, para o número 40199.

Não há limite de locais cadastrados e o serviço é totalmente gratuito para a população. A partir da previsão de desastre, a população receberá um aviso contendo informações de risco e orientações para a autoproteção.





Outra recomendação é ficar atento aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) e do Instituto Nacional de Meteorologia (@inmet_).