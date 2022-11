BH aguarda vacinas para aplicar 4ª dose em público de 17 a 39 anos

Ainda não há previsão para início da vacinação do público de 17 a 39 anos com a 4ª dose (foto: Cláudia Navarro, secretária Municipal de Saúde.)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) segue sem previsão para vacinar o público de 17 a 39 anos com a 4ª dose contra a COVID-19 devido à falta de envio do imunizante pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (17/11).









“Esse grupo tem a indicação, mas o município não tem condição de liberar a vacinação para um público que ainda não recebemos as doses do Ministério da Saúde. É um dever do município, mas seguindo as diretrizes do MS. Não adianta liberar se não tem vacina”, complementou.





As nove mil vacinas que chegarão a Belo Horizonte são da Coronavac. Elas serão destinadas à imunização de crianças de 3 a 4 anos.

O Estado de Minas procurou o Ministério da Saúde e aguarda retorno sobre o envio de vacinas para Minas Gerais ampliar a cobertura da 4ª dose.