Chuvas em Minas: 31 cidades em situação de emergência

Subiu para 31 o número de cidades de Minas Gerais em situação de emergência em decorrência das chuvas. De acordo com o boletim diário da Defesa Civil do Estado, quatro novas cidades entraram na lista nesta quinta-feira (17/11): Paiva, no Campo das Vertentes; Juruaia e Campos Gerais, no Sul; e Sacramento, no Triângulo.













Cidades de Minas em emergência por causa da chuva

Alfenas Capetinga Aracitaba Alto Rio Doce Lassance São João Del Rei São Gonçalo do Sapucaí Senador Firmino Barbacena Visconde do Rio Branco Antônio Carlos Muriaé Urucânia São sebastião da Vargem Alegre Paula Cândido Presidnte Bernardes Guiricema Cana Verde Poço Fundo Santa Rita de Caldas Alpercata Trê Corações Nova União Carandaí Monte Santo de Minas Piedade do Reio Grande Capitão Enéas Campos Gerais Sacramento Juruaia Paiva Uma pessoa morreu em decorrência das chuvas em Minas. O óbito ocorreu em Piraúba, na Zona da Mata. Um homem de 62 anos foi atingido por um muro que caiu.





Ocorrências





As solicitações envolveram acionamentos para cortes de árvores e ocorrências de destelhamento de imóveis. Apesar do alto índice de atendimentos, não foram registradas novas mortes relacionadas ao período chuvoso.



Previsão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica nublado nesta quarta-feira (17/11) com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Ontem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Defesa Civil de Minas Gerais recebeu 821 chamadas relacionadas ao temporal que atingiu o estado.





Nas regiões Noroeste, Central e Zona da Mata, o céu está parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As demais localidades do estado terão céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.



Recomendações

Confira abaixo as recomendações das Defesas Civil estadual e de Belo Horizonte para ocorrência de chuvas com e sem granizo: