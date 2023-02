Carnaval de BH: veja o que abre e o que fecha durante os dias de folia

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti estará aberto das 8h às 17h todos os dias, exceto na segunda-feira (20/2), com entrada até às 16h30; já não é necessária a retirada de ingresso gratuito (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Carnaval começa, oficialmente, neste sábado (18/2) e vai até a terça (21/2). Na quarta (22/2), celebra-se a Quarta-feira de Cinzas. Com os dias de folia, haverá mudanças no funcionamento de alguns serviços em Belo Horizonte. Confira:

Comércio

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), informou que apesar de o carnaval ser um período conhecido como feriado, nenhum dos quatro é legalmente declarado feriado nacional ou municipal na capital mineira.





Sendo assim, durante o período do carnaval, poderá ocorrer o funcionamento do comércio de Belo Horizonte, entretanto, a mão de obra dos empregados não poderá ser utilizada em 2023, conforme Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.





Confira como fica o funcionamento do comércio na cidade:





Sábado (18/2) – Funcionamento normal

Domingo (19/2) – Funcionamento normal

Segunda-feira (20/2) – Não haverá trabalho (Dia do comerciário)

Terça-feira (21/2) – Não haverá expediente

Quarta-feira (22/2) – Não haverá expediente antes de 12h

Bancos





Na quarta-feira, as cidades em que as agências fecham antes da 15h, terão o início do expediente antecipado para que seja garantido o mínimo de 3h de atendimento presencial ao público.





A federação informou, também, que as contas de consumo (água, energia, telefone etc) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte à data. Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, falou sobre o tema. “Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais”, explicou.





Caso o ajuste de datas não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Centros de saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs:





Funcionam normalmente 24h por dia, todos os dias.





Posto Médico Avançado no Centro de Referência das Juventudes e Posto Médico Avançado na UPA Centro-Sul:

Funcionam 24h por dia, das 19h de sexta-feira (17) até as 7h da Quarta-Feira de Cinzas (22).





Central de Testagem Covid

Sábado (18/02) – Funciona das 10h às 16h

Domingo (19/02) – Funciona das 10h às 16h

Segunda-feira (20/02) – Não funciona

Terça-feira (21/02) – Funciona das 10h às 16h

Centros de Saúde

Segunda-feira (20/02) – Funcionam das 7h às 17h

Terça-feira (21/02) – Não funcionam

Quarta-feira (22/02) – Funcionam a partir das 13h

Centro de Controle de Zoonoses e Laboratórios de Zoonoses

Segunda-feira (20/02) – Funcionam das 7h às 17h

Terça-feira (21/02) – Não funcionam

Quarta-feira (22/02) – Funcionam a partir das 13h





Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais:

Segunda-feira (20/02) – Funciona das 7 às 17h

Terça-feira (21/02) – Funciona das 8 às 17h

Quarta-feira (22/02) – Funciona das 8h às 18h





Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de especialidades odontológicas:





Segunda-feira (20/02) – Não funcionam

Terça-feira (21/02) – Não funcionam

Quarta-feira (22/02) – Funcionam a partir das 13h





Central de Atendimento a Liminares

Segunda-feira (20/02) – Funciona das 8h às 17h

Terça-feira (21/02) – Não funciona

Quarta-feira (22/02) – Funciona a partir das 13h





Laboratórios regionais e central

Segunda-feira (20/02) – Funcionam das 7h às 17h

Terça-feira (21/02) – Não funcionam

Quarta-feira (22/02) – Funcionam a partir das 13h

Hemominas

A Fundação Hemominas manterá algumas unidades funcionando pelo estado. Portanto, mesmo durante a folia, candidatos à doação de sangue poderão agendar horário para comparecer às unidades.





A doação pode ser agendada online ou pelo aplicativo MGApp-Cidadão. Em caso de não comparecimento, é preciso cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.





Clique aqui para saber o funcionamento das unidades.

Farmácias de Minas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que não haverá atendimento nas Farmácias de Minas estaduais nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro devido aos dias de ponto facultativo referentes ao Carnaval e à Quarta-feira de Cinzas.

A retirada dos medicamentos nas Unidades da Farmácia de Minas é programada, ou seja, os usuários devem comparecer no dia e horário agendados no último atendimento. Além disso, é possível consultar a disponibilidade do medicamento pelo aplicativo MGApp e pelo site (https://cidadao.mg.gov.br/#/login), do portal do cidadão, antes de se deslocarem até o endereço da Unidade.

UAIs

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) do estado não funcionarão de segunda a quarta-feira (20, 21 e 22 de fevereiro) em razão do Carnaval. A partir de quinta-feira (23/2), o atendimento será normal em todas as unidades: na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte das 7h às 19h, e no interior das 8h às 17h.





Os atendimentos são realizados somente com agendamento prévio, feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG ( www.mg.gov.br ), aplicativo MG App Cidadão e nos terminais de autoatendimento.

Shoppings

A reportagem conversou com Marcelo de Oliveira Nunes da Silveira, vice-presidente e executivo da Associação dos Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais (Aloshopping). Ele informou que o shopping Pátio Savassi fica fechado de sábado até terça-feira, voltando a operar na quarta, depois do meio-dia.





Já o Shopping Cidade terá ponto facultativo no sábado e no domingo, ficando fechado na segunda e na terça, voltando na quarta, depois das 12h. O Minas Shopping fica fechado na segunda e na terça, mas a praça de alimentação funciona nesses dias, das 11h às 22h.





Os demais shoppings abrem normalmente no sábado e no domingo, não funcionam na segunda e na terça e voltam a operar na quarta, às 12h.

Postos de informação turística

CAT Sede: Fechado

CAT Veveco: 18/02 a 21/02 das 8h às 17h

CAT Mercado Central: 18/02 a 21/02 das 8h às 13h

Postos do SINE Municipal

Os postos do Sine estarão fechados durante o Carnaval. Os atendimentos retornam normalmente na quinta-feira, 23.

Procon Municipal

Os postos de atendimento do Procon PBH e o Niacon estarão fechados durante o Carnaval. Os atendimentos retornam normalmente na quinta-feira, 23.

BH Resolve

BH Resolve fechado nos dias 20, 21 e 22. Os canais on-line PBH APP e Portal de Serviços podem ser utilizados para solicitar ou obter mais informações sobre serviços.

Guarda Municipal

Trabalha normalmente todos os dias.

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal todos os dias.

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Trânsito e transporte

A partir de sábado, dia 18/2, o transporte coletivo municipal terá um planejamento especial para atender os usuários com a ampliação no quadro de horários, acréscimo de viagens e rotas especiais com alterações no itinerário e nos pontos de embarque e desembarque. Confira o esquema de transporte coletivo para o Carnaval 2023.

Limpeza Urbana

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente durante o Carnaval.

Serviços públicos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou ponto facultativo entre segunda-feira e quarta-feira, por causa do carnaval. Veja o funcionamento os diversos órgãos e equipamentos da Prefeitura de Belo Horizonte entre os dias 18 e 22 de fevereiro.

Parques Municipais e Zoobotânica

Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco

Sábado (18/2) – Abertos das 8h às 17h (entrada até as 16h).

Domingo (19/2) – Abertos das 8h às 17h (entrada até as 16h).

Segunda-feira (20/2) – Fechado

Terça-feira (21/2) – Abertos das 8h às 17h (entrada até as 16h).

Quarta-feira (22/2) – Abertos das 8h às 17h (entrada até as 16h).

Parques

Sábado (18/2) – Abertos

Domingo (19/2) – Abertos

Segunda-feira (20/2) – Fechados

Terça-feira (21/2) – Abertos

Quarta-feira (22/2) – Abertos

Parque Municipal Américo Renné Giannetti – aberto das 8h às 17h, com entrada até às 16h30 (já não é necessária a retirada de ingresso gratuito);





Parque Aggeo Pio Sobrinho – aberto das 7h às 18h;





Parques Jacques Cousteau – aberto das 7h às 18h;





Parque das Mangabeiras – aberto das 8h às 17h (entrada permitida até 16h);





Parque da Serra do Curral – aberto das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h);





Parque Ecológico da Pampulha – aberto das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h);





Parque Ecológico Roberto Burle Marx – aberto das 7h às 18h;





Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado – aberto das 6h40 às 17h (entrada permitida até às 16h30).





Os demais parques também estarão fechados no dia 20/02 (segunda-feira) e abertos nos dias 18, 19, 21 e 22/02.





Clique aqui e confira a lista e os horários de funcionamento e valores de todas as unidades da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).

Cemitérios públicos municipais

Os Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro ficarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. O plantão administrativo para agendamentos acontecerá das 7h às 18h30.

Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funcionarão nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funcionarão nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Não funcionarão nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funcionará nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funciona normalmente.

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, pelo telefone (31) 98872-2023

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

Funciona nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, das 8h às 14h

Centro POP Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

Funciona nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, das 8h às 14h

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funciona nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, das 8h às 16h

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

Funciona nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, das 8h às 17h

Serviço Especializado em Abordagem Social

Funciona nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, das 9h às 21h

Serviço de Atenção ao Migrante

Não funcionará nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Sepultamento Gratuito

Plantão nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834

Segurança Alimentar e Nutricional

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Não funcionará nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

CAM - Central de Abastecimento Municipal (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

Funcionamento no dia 20, das 8h às 16h; no dia 21, das 8h às 17h e no dia 22, das 8h às 18h.

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Direto da Roça

Funcionamento facultativo nos dias 20 e 21 e 22 de fevereiro.

FECOPE - Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

Funciona nos dias 20 e 21 de fevereiro, das 7h às 13h e no dia 22 de fevereiro, das 7h às 18h.

Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro.

Feiras Livres

Não funcionam nas segundas feiras. Funcionamento facultativo nos dias 21 e 22 de fevereiro.

Feira da Agricultura Urbana - Pontos Regionais

Funcionamento facultativo nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Feira Modelo da Savassi (Rua Tomé de Souza, entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Pernambuco)

Não funciona nas segundas, terças e quartas feiras.

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

O Mercado estará aberto nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro com o funcionamento facultativo. Entrada pela Rua Ouro Fino.

Programa Abastecer

Funciona nos dias 20 e 21 de fevereiro, de 7 h às 13 h e no dia 22 de fevereiro, funciona das 7 h às 19 h.

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionamento nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua.

Direitos de Cidadania

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912

Atendimento 24h nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, no Plantão Centralizado.

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funcionará de 16 a 22 de fevereiro, devido ao uso da estrutura como base de atendimento de emergência da Secretaria Municipal de Saúde.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Não funcionará nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funcionará nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funcionará nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro.

Equipamentos culturais

Teatros e Cinema

Os teatros Francisco Nunes, Marília e Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado, e o cinema Cine Santa Tereza não terão atividades/programação de 18 a 22 de fevereiro.

Museus

Museu da Moda (MUMO) e Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS BH): Fechados de 18 a 21 de fevereiro. Voltam a abrir ao público no dia 22/02, quarta-feira de cinzas.

Demais museus funcionam normalmente:





Museu Histórico Abílio Barreto - MHAB

Horário de visitação: quarta-feira a domingo, das 10h às 18h





Museu Casa Kubitschek - MCK

Horário de visitação: quarta-feira a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h30)





Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design

Horário de visitação: quarta-feira a domingo, das 10h às 18h





Museu de Arte da Pampulha - MAP

Av. Otacílio Negrão de Lima, 16.585 - Jardim Atlântico





Centros Culturais e bibliotecas

As Bibliotecas e os Centros Culturais municipais estarão fechados de 18 a 22/02 (domingo à quarta), com exceção dos que manterão o funcionamento no sábado, 18/02, ou no domingo, dia 19/02, conforme programação abaixo:

Centro Cultural Alto Vera Cruz

Fechado de sábado à quarta. Atividade no domingo no Bairro Taquaril.

Projeto Cultural Brincando na Rua

O evento resgata as brincadeiras antigas e traz apresentações culturais, além de orientações ambientais e de assistência pela Associação da Gota Social. Realização: Ong Gota Social. Apoio: Centro Cultural Alto Vera Cruz.

Público: livre.

Dia 19, domingo, das 13h às 19h

Local: Rua Antão Gonçalves, 180 - Taquaril

Centro Cultural Bairro Das Indústrias - Aberto sábado, fechado de domingo à quarta

Endereço: R. dos Industriários, 289 - Indústrias I (Barreiro)

Exposição Esculturas Inspiradas nas Criaturas de Mark Jenkins

A mostra originou-se de projeto em comemoração à Semana de Arte Moderna, promovido pela Escola Estadual Domingas Maria de Almeida, com produção artística cultural sustentável. Trata-se de investigação, elaboração e criação de esculturas por meio da reciclagem de jornais, livros usados e revistas, com material coletado com toda a comunidade escolar. O projeto foi executado pelos alunos do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Parceria: Escola Estadual Domingas Maria de Almeida.

Público: livre.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Dança contemporânea - Edição Especial

Oficina de iniciação à dança contemporânea. Com Isabella Marques. Público: a partir de 12 anos.

Sábado, dia 18, das 15h às 17h.

Biblioteca

Espaço de leitura que oferece empréstimo de livros, revistas, quadrinhos e atividades literárias. Cadastre-se! Acesse nosso catálogo on-line: bibliotecasfmc.pbh.gov.br.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Centro Cultural Lindeia Regina

Aberto sábado, fechado de domingo à quarta

Endereço: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 - Regina

Exposição Arte Negra Periférica no Mundo Digital para Ruas e Galerias

Neste trabalho, o artista Felipe Miau, morador do bairro Durval de Barros, Ibirité-MG, apresenta artes digitais e poesias, e conta um pouco de sua trajetória e dos desafios encontrados no percurso para expor obras digitais em ambientes físicos: a falta de espaço e oportunidades.

Público: livre.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Exposição Regina Campos

Com inspiração em fotos icônicas, a exposição apresenta uma série de imagens que são homenagens a pessoas e cenas que os representam.

Público: livre.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Biblioteca

Espaço de leitura que oferece empréstimo de livros, revistas, quadrinhos e atividades literárias. Cadastre-se! Acesse nosso catálogo on-line: bibliotecasfmc.pbh.gov.br.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Centro Cultural Pampulha - Aberto sábado, fechado de domingo à quarta

Endereço: R. Expedicionário Paulo de Souza, 185, Urca

Taekwondo

Prática de arte marcial baseada nas tradições culturais coreanas. Professor: Marinho.

Público: a partir de 5 anos.

Inscrições: no Centro Cultural.

Sábado, dia 18, das 9h às 10h30

Biblioteca

Espaço de leitura que oferece empréstimo de livros, revistas, quadrinhos e atividades literárias. Cadastre-se! Acesse nosso catálogo on-line: bibliotecasfmc.pbh.gov.br.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Centro Cultural Padre Eustáquio

Aberto sábado (apenas para a atividade abaixo), fechado de domingo à quarta

Endereço: R. Jacutinga, 550 - Padre Eustáquio

Arena do Forró

Oficinas de Forró com o professor Marciel Bosso.

Público: a partir de 14 anos.

Sábados, das 9h às 13h

Centro Cultural Salgado Filho - Aberto sábado, fechado de domingo à quarta

Endereço: R. Nova Ponte, 22, Salgado Filho

Exposição Faces Africanas – Rô dos Santos

A artesã Rô dos Santos iniciou seus trabalhos com papel machê em meados de 2000. Ao longo desses anos, teve diversas exposições em espaços culturais. Para a artista, "fazer máscaras é como viajar para um mundo de fantasias onde rostos imaginários surgem nas pontas dos dedos, trazendo olhares, sorrisos e até mesmo dores de uma face desconhecida".

Público: livre.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Biblioteca

Espaço de leitura que oferece empréstimo de livros, revistas, quadrinhos e atividades literárias. Cadastre-se! Acesse nosso catálogo on-line: bibliotecasfmc.pbh.gov.br.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Centro Cultural Vila Santa Rita - Aberto sábado, fechado de domingo à quarta

Endereço: Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita

Brincarte

Oficina que tem por objetivo desenvolver e incentivar o lúdico por meio da confecção de brinquedos feitos com material reciclável, incentivando também a noção de preservação do meio ambiente e sustentabilidade.

Público: infantil.

Dia 18, sábado, às 15h30

Exposição Fuxicossistema

Arte brasileira. Memória. Sustentabilidade. Transdisciplinaridade. Estes são os conceitos que norteiam essa exposição, que oferece uma explosão de cores e formas, que pretendem ativar nossa criatividade e emanar boas vibrações.

Público: livre.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h

Oficina de Capoeira

Oportunidade de conhecer e praticar essa expressão cultural e esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança e música. Oficina ministrada pelo contramestre Claudinho, do Grupo Capoeira Universo.

Público: livre.

Sábados, das 9h às 11h

Biblioteca

Espaço de leitura que oferece empréstimo de livros, revistas, quadrinhos e atividades literárias. Cadastre-se! Acesse nosso catálogo on-line: bibliotecasfmc.pbh.gov.br.

Sábado, dia 18, das 9h às 17h