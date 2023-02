BH terá pancadas de chuva e muito calor no auge do carnaval

Em duas horas, Centro-Sul de BH acumulou precipitações de 58,6mm ontem: frente fria no Rio de Janeiro influencia clima da capital mineira e provoca pancadas de chuva (foto: Túlio Santos/EM/D.A Pres)



Faça sol ou chuva, os blocos estão na rua. E o bom folião não se intimida nem com calorão nem com chuvarada. Mas é bom ficar atento às previsões para – quem sabe? – adaptar a fantasia e se proteger do sol e da água dentro do possível. O cenário do último domingo (12/2), quando foliões que se divertiam nos blocos que saíram no período da tarde foram surpreendidos por um temporal, tende a se repetir. Pancadas de chuva de maior ou menor intensidade são esperadas em todos os dias do ápice da festa, de sexta até terça-feira. E a previsão é de que, mesmo com as precipitações, o calor continue forte, aumentando a fervura dos 5 milhões de foliões esperados para a farra na capital mineira.





“Há uma massa de ar quente atuando em todas as regiões de Minas e temos também uma frente fria no litoral do Rio de Janeiro, que está influenciando o tempo em Minas Gerais, no sentido de organizar esses pancadões de chuva, principalmente no final da tarde e à noite”, explica o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo. Segundo ele, o cenário será o mesmo nas regiões do Triângulo, Oeste, Sul, Central e Zona da Mata. “Nas demais regiões de Minas, sem chuvas”, completou.





E os temporais mais fortes deverão coincidir justamente com a “explosão” da festa, na sexta (17/2) e sábado (18/2). Chuva muito forte, com granizo, raios e ventania, deve acompanhar os foliões no sábado. “A expectativa é que essas massas de ar quente ganhem força até a sexta-feira, principalmente nas regiões Metropolitana, Norte, Nordeste e Leste do estado. Sendo assim,a previsão é de que as temperaturas subam ainda mais. Podemos ficar entre 33°C e 34°C até a sexta”, explicou Ruibran dos Reis.





A intensificação das chuvas vem no rastro de uma frente fria. “Há previsão de chegada de uma nova frente fria no litoral do Sudeste no fim de semana e isso vai favorecer a ocorrência de chuvas aqui na capital. Podemos ter temporais à tarde e à noite, em Belo Horizonte, no sábado”, disse Ruibran.



Ele ainda previu risco de granizo, mas não em uma quantidade que resulte em grandes estragos. “No sábado, na Região Metropolitana e na Zona da Mata, o perigo de tempestade forte é altíssimo. É um volume de precipitação bastante significativo. Mas ocorrência de granizo que possa afetar e causar grandes prejuízos, não. Apesar disso, há risco de incidência de pedras de gelo, raios e rajadas de vento, principalmente no dia 18”.

“REFRESCO” De acordo com o Climatempo, na sexta-feira, o sol aparece entre nuvens de manhã. Já à tarde e à noite a tendência é de que haja pancadas de chuva, com 90% de chance de precipitação de até 10mm, o que é considerado chuva moderada. A temperatura fica entre 21°C e 32°C. Já no sábado, a temperatura fica entre 21°C e 28°C.





Nos dias seguintes, a previsão é de chuvas isoladas, de fraca intensidade e em quantidades muito menores.





E aí pode vir algum refresco para o folião. A previsão é de sol entre nuvens e, devido à nebulosidade, temperaturas caem e devem variar de 19°C a 28°C na região metropolitana, disse o meteorologista.





De acordo com a Climatempo, o domingo será de sol entre nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Há chance de chover até 6mm, o que é uma quantidade média de precipitação. A temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 20°C. Na segunda-feira, espera-se pouquíssima chuva (2mm), nuvens e as mesmas temperaturas do dia anterior. E para fechar a festa, a terça-feira gorda começa com sol entre nuvens, chove um pouco à tarde e à noite, e os termômetros ficam entre 19°C e 28°C.

ALERTA HOJE

No domingo, o tempo fechou e surpreendeu foliões em bloco lotado na Savassi: cenário tende a se repetir nos próximos dias (foto: Guilherme Breder/Divulgação)

Temporais no Rio e S ão Paulo

O carnaval será chuvoso na capital fluminense, onde ocorre uma das festas mais famosas no Brasil e no mundo. Segundo a Climatempo, chove de sexta (17/2) a terça-feira no Rio de Janeiro. Apesar disso, fará bastante calor. As precipitações mais fortes ocorrem no sábado, de até 50mm. E começam a declinar no domingo. No encerramento da festa, na terça-feira, haverá sol entre muitas nuvens e pode chover fraco à tarde e à noite. Na capital paulista, a chuva também marca presença no período. A diferença fica por conta das temperaturas, já que as máximas serão de 20°C no domingo e na segunda, com chuvas mais intensas.

Festa suspensa no interior

Diante dos estragos causados pelas fortes chuvas das últimas semanas, diversas cidades de Minas Gerais anunciaram o cancelamento das comemorações de carnaval, programadas para começar no sábado. A situação é preocupante especialmente na Zona da Mata, onde pelo menos dois municípios suspenderam as celebrações da festa de Momo.





Na segunda-feira, a Prefeitura de Ewbank da Câmara, na Zona da Mata, cancelou a programação de carnaval na cidade. No dia 7, o município foi atingido por um forte temporal, que deixou mais de 200 famílias desabrigadas. A água invadiu casas e prédios, causando estragos em vários pontos da cidade.





Menos de cinco dias atrás, Santos Dumond, na mesma região, decretou estado de calamidade pública e emergência pelas chuvas e também cancelou o carnaval deste ano. A decisão, segundo a prefeitura da cidade, leva em conta o impacto negativo na vida das pessoas afetadas e o histórico de persistência das chuvas por mais de dois meses.





As chuvas também causaram estragos em outras regiões mi- neiras. Na segunda-feira, o carnaval de Formiga, cidade no Centro-Oeste de Minas, também foi cancelado por causa das fortes chuvas. O município pretende decretar estado de emergência, devido ao temporal de domingo, que provocou alagamentos e deixou pessoas ilhadas em casas e veículos.





Desde o início do ano, o grande volume de chuvas é motivo de preocupação em muitas cidades de Minas Gerais. Em janeiro, as prefeituras de São Domingos do Prata, no Vale do Aço, e Dionísio, no Vale do Rio Doce, já haviam anunciado o cancelamento do carnaval 2023, em função dos danos causados pelas chuvas nessas regiões.





Minas chegou à marca de 270 municípios em estado de emergência por conta dos temporais, conforme último balanço da Defesa Civil estadual. O município de Riacho dos Machados, no Norte de Minas, foi a última localidade a integrar a lista.





Enquanto isso...

...Diamantina cai na farra

Após dois anos de interrupção da festa por causa da pandemia, Diamantina promete realizar um dos carnavais mais animados da história da cidade em 2023, com 50 blocos. A expectativa do município histórico, de 48 mil habitantes, é de receber cerca de 15 mil visitantes, principalmente universitários, resgatando a grandiosidade da folia momesca no passado. A animação no Centro Histórico do antigo Tejuco começa na noite de hoje, por conta dos blocos D’UH!, no Largo Dom João; e Concentra mas não sai, na Rua do Amparo. A programação prosseguirá até a terça-feira, contando também com antigas agremiações da terra de JK, como a banda Fogosa do Sapo Seco (do bloco homônimo), que completa um século de existência neste ano e que vai desfilar na tarde de domingo (19/02). A Prefeitura de Diamantina anunciou investimentos da ordem de R$ 1,5 milhão na montagem da estrutura e na contratação de bandas para o carnaval. A festa conta também com patrocinadores.



Foliões usam banheiro químico no carnaval de 2019: neste ano, Belotur disponibiliza 13.342 cabines, entre as volantes e as fixas, até o fim da festa (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press %u2013 2/3/19)



Capital arma banheiros fixos e cabines volantes

De sexta a terça-feira, Belo Horizonte vai oferecer 90 pontos fixos de banheiros nas ruas, além das cabines volantes que já estão sendo utilizadas nos percursos dos blocos de rua. A estrutura para o carnaval vai ser montada pela prefeitura, que espera incentivar os milhares de foliões a manterem a capital limpa. Ao todo, serão 1,5 mil cabines fixas distribuídas em bairros como São Luiz, Esplanada, Santa Amélia, Horto Florestal, Santa Tereza, Floresta, Centro e Savassi.





Desde o dia 4, e até 26 de fevereiro, quando termina o carnaval de BH, a Belotur vem colocando nas ruas 13.342 unidades de banheiros químicos. Além dos pontos fixos que funcionam a partir de sexta, há cabines volantes, que acompanham a programação de todos os blocos de rua. Dessas, 192 são adaptadas para pessoas com deficiência. Os endereços dos 90 pontos fixos de banheiro químico podem ser encontrados no Mapa dos Blocos de carnaval do Portal Uai e Estado de Minas.





E fique ligado. Quem for pego fazendo xixi na rua pode responder por atentado violento ao pudor (artigo 233 do Código Penal), e ficar sujeito à pena de detenção de três meses a um ano ou pagamento de multa. A Polícia Militar realizará, durante o período de carnaval, fiscalizações e abordagens.





Para evitar acúmulo de lixo nas ruas, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) peparou esquema especial para o carnaval. O planejamento contempla todas as regiões da cidade, acompanhando os deslocamentos dos foliões e os roteiros cadastrados pelos organizadores.





A limpeza das vias mobiliza cerca de 1,4 mil garis, que atuam antes da passagem dos blocos, durante os desfiles e depois da dispersão dos foliões. Também estão sendo disponibilizados 10.538 contêineres de 240 litros nos locais da folia, para que as pessoas possam descartar resíduos. Além disso, há 20 contêineres específicos para o recolhimento de vidro. O objetivo da SLU é que a cidade esteja limpa rapidamente após os eventos, tanto para o bem-estar dos foliões quanto para o dos demais cidadãos.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Rachel Botelho

Seiscentas e trinta e nove cidades mineiras amanhecem no dia hoje em alerta de perigo de tempestade emitido ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é que os municípios registrem chuva de até 60mm/h. Além disso, pode haver ventos intensos, de até 100km/h, e ocorrência de granizo. De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em Belo Horizonte, em duas horas, o acumulado de chuva na Região Centro-Sul chegou a 58,6mm ontem, o que corresponde a 33% da média climatológica esperada para o mês, de 177,7mm. A região também é a que mais registrou precipitações desde o início do mês, com 150mm até as 18h de ontem.