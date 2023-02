PBH monta Posto Avançado Médico ao lado da Praça da Estação para o carnaval

Da sexta-feira (17/2) à noite até a quarta-feira de cinzas, as duas estarão abertas, em plantão (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai reforçar o sistema de saúde da capital com dois Postos Médicos Avançados (PMA) para o carnaval, quando a cidade espera receber 5 milhões de pessoas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo dos postos é evitar a superlotação das unidades de urgência do município. Elas estarão focadas em lidar com casos de intoxicação, desidratação, hipoglicemia, mal súbito, pequenos traumas, e outros, que costumam aumentar nessa época de festividades.

O PMA do CRJ contará com 20 profissionais, em regime de plantão, sendo quatro médicos, três enfermeiros e nove técnicos de enfermagem. Serão 15 leitos, sendo 13 para observação e dois para emergência.

O PMA da UPA Centro-Sul contará com dois médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem, além de oito leitos de observação.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Belo Horizonte também estarão com equipes reforçadas nos dias de maior aglomeração, informou o município.





Ambulâncias

Serão empenhadas 27 ambulâncias do SAMU durante o carnaval, informou a PBH. Desses, no máximo cinco poderão ser usados para atendimento exclusivo do carnaval. Uma frota de veículos terceirizados foi contratada pela Belotur, mas, questionada, a prefeitura não respondeu quantas, nem onde elas estarão distribuídas.