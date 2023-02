Chuvas: cidades de Minas Gerais cancelam as comemorações do carnaval 2023

Chuva inundou vários pontos da cidade de Ewbank da Câmara, que cancelou o Carnaval 2023 (foto: Reprodução/Redes sociais)

Chuva em Minas

Diante dos estragos causados pelas fortes chuvas das últimas semanas, diversas cidades de Minas Gerais anunciaram o cancelamento das comemorações de carnaval, programadas para começar neste sábado (18/2). A situação é preocupante especialmente na Zona da Mata, onde pelo menos dois municípios suspenderam as celebrações da festa de momo.Nessa segunda-feira (13/2), a Prefeitura de Ewbank da Câmara, na Zona da Mata, cancelou a programação de carnaval na cidade. O município foi atingido por um forte temporal na última terça-feira (7/2), que deixou mais de 200 famílias desabrigadas. A água invadiu casas e prédios, causando estragos em vários pontos da cidade.Menos de cinco dias atrás, Santos Dumond, na mesma região mineira, decretou estado de calamidade pública e emergência pelas chuvas e também cancelou o carnaval deste ano. A decisão, segundo a prefeitura da cidade, leva em conta o impacto negativo na vida das pessoas afetadas e o histórico de persistência das chuvas por mais de dois meses.As chuvas também causaram estragos em outras regiões mineiras. Ontem, o carnaval de Formiga, cidade no Centro-Oeste de Minas, também foi cancelado por causa das fortes chuvas. O município pretende decretar estado de emergência, devido ao temporal desse domingo (12/2), que provocou alagamentos e deixou pessoas ilhadas em casas e veículos.Desde o início do ano o grande volume de chuvas é motivo de preocupação em muitas cidades de Minas Gerais. Em janeiro, as prefeituras de São Domingos da Prata, no Vale do Aço, e Dionísio, no Vale do Rio Doce, já anunciaram o cancelamento do carnaval 2023, em função dos danos causados pelas chuvas nessas regiões.O estado chegou a marca de 270 municípios em estado de emergência por conta dos temporais, conforme último balanço da Defesa Civil Estadual. O município de Riacho dos Machados, no Norte de Minas, foi a última localidade a integrar a lista.