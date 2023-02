Novos registros de armas de fogo caem 79,4% em Minas Gerais em janeiro

Em Minas Gerais, foram registradas em janeiro do ano passado 1.073 novas armas. Já em janeiro deste ano, 221 (foto: Reprodução)

O número de novas armas registradas por cidadãos comuns em Minas Gerais caiu 79,4% em janeiro. De acordo com dados do Sinarm, o Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal, em janeiro de 2022 foram registradas 1.073 novas armas no estado. Já em janeiro deste ano, 221.