Defesa Civil alerta para chuva de até 40 mm em BH

Alerta da Defesa Civil vale até a manhã desta quarta-feira (15/2) (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de pancadas de chuva de até 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta vale até a manhã desta quarta-feira (15/2).

A Região Centro-Sul registrou, até o momento, o maior volume de chuva da capital, com 111,1 mm, o que representa 62,5% do esperado para fevereiro. Segundo a Defesa Civil, a média climatológica do mês é 177,7 mm.

Acumulado de chuva em fevereiro em BH*

Barreiro: 91,5 (51,5%)

Centro Sul: 111,1 (62,5%)

Leste: 36,4 (20,5%)

Nordeste: 34(19,1%)

Noroeste: 64 (36%)

Norte: 21 (11,8%)

Oeste: 71,8 (40,4%)

Pampulha: 54 (30,4%)

Venda Nova: 21,7 (12,2%)

*Até 6h do dia 14/2

Durante a chuva, é recomendado evitar trafegar em áreas sujeitas a alagamento ou perto de córregos e ribeirões, além de não atravessar ruas inundadas e nem deixar crianças brincarem nas proximidades.

É importante não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores e redobrar a atenção com encostas e morros. Ao notar rachaduras nas paredes de casas, formação de fendas ou qualquer outra irregularidade, avise para a Defesa Civil (199).

Em caso de raios, proteja-se em locais cobertos e evite aparelhos eletrônicos. Também não se aproxime de cabos elétricos rompidos e entre em contato com a CEMIG (116) ou com a Defesa Civil.