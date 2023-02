Carnaval de BH: saiba como consultar desvios no trânsito

Motorista pode conferir a programação das interdições para todos os dias de Carnaval na capital com antecedência no site Waze Event e no Portal da Prefeitura (foto: PBH / Divulgação) Neste Carnaval, a tecnologia será aliada às operações de trânsito e transporte em Belo Horizonte. A proposta é que todas as intervenções de trânsito para os desfiles dos blocos estejam disponíveis nos aplicativos Waze e Google Maps. A iniciativa já foi usada durante o primeiro fim de semana de pré-Carnaval.





O motorista pode conferir a programação das interdições para todos os dias de Carnaval na capital com antecedência no site Waze Event e no Portal da Prefeitura.









“O apoio da comunidade Wazer é fundamental para que os motoristas saibam de todas as mudanças no trânsito durante o Carnaval. Com o aplicativo do Waze ou do Google Maps o motorista recebe rapidamente as informações sobre as interdições, os bloqueios nas vias da capital e também sugestões de desvios”, conta o supervisor da Gerência de Pesquisa e Tecnologia da Informação da BHTrans, Marcelo Geraldo Batista.





Arthur Fernando Santos Vieira, editor voluntário do Waze que faz a interface com a BHTrans, explica que essa parceria com o órgão gestor de trânsito e transporte permite que os motoristas tenham em mãos mais um canal de informações confiáveis, e que já fornece as alternativas ao condutor.