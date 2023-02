Esquenta para o Carnaval 2023: o maior da história de BH?

Em clima de Carnaval, o podcast 'Pod ou não pode?', apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, recebe nesta terça-feira (14/2) Fabinho do Terreiro, um dos maiores nomes do samba de Minas Gerais, Lelo Lobão do “Bloco Baianeiros”, conhecido por arrastar uma multidão no Carnaval de Belo Horizonte e João Vianna, músico e diretor artístico do “Bloco Trem na Cabeça”. A entrevista acontece ao vivo, às 14h, no YouTube do Portal Uai