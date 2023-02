Carnaval: aeroporto de Confins espera 800 mil passageiros em fevereiro

Os voos nacionais são os principais responsáveis pela retomada do movimento no Aeroporto de Confins (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pelo menos 800 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em fevereiro, movimento impulsionado pelo Carnaval. Estão previstos 7,2 mil voos no mês, número 33% maior do que no mesmo período do ano passado.