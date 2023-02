Carnaval de BH começa neste sábado (4/2); confira a programação

Neste ano, o período oficial da festa é de 4 a 26 de fevereiro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O período oficial de carnaval em Belo Horizonte começa neste sábado (4/2). Cerca de 5 milhões de pessoas são esperadas para curtir a folia ao longo do mês, que promete muita diversão com mais 100 desfiles de blocos de rua, só no período de pré- carnaval.









Neste ano, o período oficial da festa é de 4 a 26 de fevereiro, e as expectativas estão altas em toda a cidade. O setor de hotéis espera lotação máxima durante o fim de semana de carnaval e às vésperas, já com mais de 60% de ocupação das reservas.





Devido à alta procura, a previsão de gastos também é grande. Segundo o presidente do SindiHBaRes, Paulo Cesar Marcondes Pedrosa, a média deve incluir passagens, hospedagens, alimentação e transporte. Por causa disso, curtir o carnaval em BH vai custar cerca de R$ 1.000 por dia para os turistas.

De acordo com a Prefeitura de BH, 30 órgãos públicos trabalham em conjunto para realizar a festa deste ano. O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) vai monitorar o evento em tempo real, e a BHTrans já começa, neste fim de semana, a operação de trânsito e transporte nos locais dos desfiles dos blocos do pré-carnaval.





As interdições de trânsito das áreas reservadas para desfile serão disponibilizadas no Waze e no Google Maps, além do perfil no twitter BHTrans.

Confira todos os desfiles de blocos deste sábado (4/2)

Cómo Te Lhama?

Rua Belém, 477, Belém

8h30



Andacunfé

Rua Maestro Dele Andrade, 859, Santa Efigênia

9h00



Axé de Lá 90

Avenida General Olímpio Mourão Filho, 640, Itapoã

10h00



Então Planta!

Rua Mármore, 450, Santa Tereza

10h00



Queimando o Filme

Rua Cabrobo, 271, Sagrada Família

10h30



Trema Na Linguiça

Rua Benvinda de Carvalho, 277, Santo Antônio

11h



Bloco Álibe

Praça Cristo Redentor, 194, Milionários

11h30



Cefet Com Banana

Avenida Brasil, 1193, Funcionários

12h



Samba Cana

Avenida Silva Lobo, 1744, Nova Granada

13h



Bloco Zn (São Bernardo)

Rua Henrique Tann, 474, São Bernardo

13h



Sagrada Profana

Rua Mucuri, 356, Floresta

13h



Mais Feliz que Pinto no Lixo

Avenida Clara Nunes, 150, Renascença

14h



Bloco da Capoeira BH

Praça Comendador Negrão de Lima, 60, Floresta

14h



Demorô

Avenida Magenta, 1007, Vitória

14h



Bloco do Mo Fio

Rua Guaira, 351, Caiçaras

15h



Bloco Mexiana

Rua Indianópolis, 992, Renascença

15h



Bloco Tamborins Tantãs

Avenida Augusto de Lima, 785, Centro

16h30

Mapa dos blocos de BH Baixe o

Quando começa o carnaval 2023? Os quatro dias tradicionais de carnaval no Brasil este ano começam na sexta-feira (17/2) e vão até terça-feira (21/2), sem contar a quarta-feira de Cinzas (22/2), que em algumas cidades tem ao menos metade do dia incluído como feriado. Bloquinhos, no entanto, já começaram os pré-carnavais e ensaios abertos ao público e alguns geralmente ultrapassam esse período. Carnaval é feriado? Não,

O CarnaUai Estado de Minas terão mais uma vez uma cobertura especial dos blocos de rua em Belo Horizonte. Acompanhe a cobertura completa do carnaval de BH na página do Neste carnaval histórico, o primeiro após dois anos de suspensão devido à pandemia de COVID-19, o Portal UAI e oterão mais uma vez uma cobertura especial dos blocos de rua em Belo Horizonte. Acompanhe a cobertura completa do carnaval de BH na página do Carnauai Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira. O mapa interativo dos blocos é atualizado diariamente com o roteiro e agenda dos desfiles dos blocos.Não, de acordo com a Lei 9.093/1995 , que trata dos feriados oficiais, são reconhecidos como feriados aqueles declarados em leis estaduais ou federal. Em todo o Brasil, somente o estado do Rio de Janeiro considera o período de carnaval um feriado, e nem todo município ou estado considera a data como feriado. Em outros lugares o carnaval é um ponto facultativo.