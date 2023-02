Carnaval 2023: ambulantes enfrentam fila para a retirada das credenciais

A previsão é de que mais de 16 mil retirem a credencial para comercializar bebidas, alimentos e adereços (foto: Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Os vendedores ambulantes cadastrados para trabalhar no Carnaval 2023 tem até este sábado (4/2) para retirar as credenciais que autorizam a atividade durante o evento. Nesta sexta-feira (3/2), penúltimo dia para pegar a autorização, uma grande fila de comerciantes foi registrada na porta da Secretaria Municipal de Educação, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





No local, os vendedores passam por um treinamento com foco nas regras e orientações de segurança para trabalhar na festa. A palestra dura cerca de 13 minutos e o local tem capacidade para receber 225 pessoas por vez. Em seguida, eles recebem um kit com sombreiro, boné, credencial (crachá) e panfletos com orientações.









Desempregada desde o início da pandemia, Elaine Consolação de Ávila, de 48 anos, viu no Carnaval uma oportunidade de conseguir uma renda para a família. “Foi muito divulgado que vai ser um dos melhores carnavais de BH, aí pensei em tentar. Quem sabe vira uma fonte de renda fixa”, conta a mulher que diz pretender vender bebidas e geladinho. “Vou ficar ali na região do Castelo, onde moro”, complementa.





A ambulante Fabiana Cristina Reis, de 36 anos, está na expectativa para faturar bastante com a folia. “Quem souber trabalhar, vai ganhar muito”, disse. Entusiasmada com a retomada da festa, ela também espera curtir o carnaval enquanto trabalha. “Sou muito apaixonada com o carnaval. Sempre trabalho nessa época. É um momento de muita diversão também”, celebra.





Regras para vendedores ambulantes





Os ambulantes estão proibidos de vender alimentos, bebidas em garrafas de vidro e em doses, além de álcool para menores de 18 anos. Enquanto estiverem trabalhando, devem usar a credencial em local visível e portar um documento de identificação com foto. O descumprimento destas e outras regras previstas no regulamento pode levar à perda do direito à comercialização.